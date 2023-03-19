مترجم الإشارة بـ«كتف في كتف»: أصيب والدي بحمى شوكية أثرت على السمع لديه

قال بيشوي عماد، مترجم لغة الإشارة، إنه طالب في الفرقة الرابعة بكلية إرشاد سياحي، متابعًا إلى أنه تعلم لغة الإشارة كون والده من ضغاف السمع، إذ إن والده أُصيب بحمى شوكية منذ عامين، أثّرت على السمع والتحدث لديه وفقد الحاسة التي تمثل جسر التواصل مع الأخريين، مشيرًا إلى أنّ الاهتمام بلغة الإشارة لم يكن كبيرًا السنوات الماضية.

زيادة التوعية بأهمية لغة الإشارة

وأضاف «عماد»، خلال حواره المذاع على القناة الأولى: «نعمل على زيادة التوعية بأهمية لغة الإشارة وتوفيرها في كل أجهزة الدولة»، لافتًا إلى أنّ تقديم احتفالية مبادرة «كتف في كتف» بلغة الإشارة كان يعد أكثر عمل خيري قدمته المبادرة.

7.5 مليون أصم في المجتمع المصري

وأشار مترجم لغة الإشارة، إلى أنّ هناك 7.5 مليون أصم في المجتمع المصري، وذلك وفقًا لأخر إحصائية تابعة لمنظمة الصحة العالمية عام 2017 في ذلك الصدد، موضحا: «7.5 مليون أصم يمثلون شعبًا وحدهم، ويحتاجون لسمع وفهم تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي ومتابعة الأخبار من خلال وسائل الإعلام ومتابعة الدراما المصرية والوطنية إلى جانب معرفة تاريخ بلدهم بشكل صحيح».

وتابع بأنّ الدولة بذلت مجهودات كبيرة في هذا الصدد، إذ إنّه بداية من عام 2013 كان يوجد فرص للأشخاص الصم لإعادة دخولهم للجامعة واستكمال دراستهم، وهذا لم يكن موجود من قبل، ذاكرًا أن كلية تربية نوعية ذوي الإعاقة تستقبل الأشخاص الصم.