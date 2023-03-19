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الأمن العام: ضبط 310 قضايا مخدرات وتنفيذ 56 ألف حكم قضائي في يوم واحد

كتب:

محمد بركات
12:03 م | الأحد 19 مارس 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 310 قضايا مواد مخدرة بإجمالي 332 متهما، وضبط 62 قطعة سلاح ناري بحوزة 45 متهما، وتنفيذ 56553 حكما قضائيا.

كما جرى ضبط تشكيين عصابيين، وضبط 20 متهما هاربا، و14 متهما بأعمال بلطحة، و202 دراجة نارية مخالفة، وضبط 23621 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 43 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 منهم.

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