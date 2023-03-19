«حماية المستهلك» يدشن حملة لاستدعاء سيارات شيفروليه موديلات من 2010 حتى 2017

أعلن جهاز حماية المستهلك، تدشين حملة استدعاء لبعض سيارات موديلات شيفروليه كروز من موديل 2010 حتى موديل 2017، وموديلات شيفروليه سونيك من موديل 2012، حتى موديل 2014.

حماية المستهلك يستدعي سيارات شيفروليه

وأكد جهاز حماية المستهلك، في بيان عنه قبل قليل، أنّه بالتعاون مع شركة المنصور وشركة جنرال موتورز العالمية، يتم استدعاء الموديلات السابقة، لاستكمال الفحص والكشف المجاني على الوسائد الهوائية وتغييرها إذا لزم الأمر.

وأوضح بيان حماية المستهلك، أنّ ذلك يأتي في إطار الاطمئنان على جودة وفاعلية المنظومة، وحرصا من الجهاز على أمن سلامة المُستهلكين دائما كإجراء وقائي.

حجز موعد الفحص

وطلب جهاز حماية المستهلك، بالاتصال على الخط الساخن للشركة المالكة على الرقم 16424، للحجز المُسبق وتحديث البيانات، والتأكد من أنّ أرقام الشاسيه للسيارات من ضمن حملة الاستدعاء، وأيضا لتحديد الموعد المناسب في أقرب مركز خدمة معتمد دون أي تكاليف أو رسوم على العميل.