رئيس «حماية المستهلك» لـ رانيا هاشم على قناة الحياة: نستقبل الشكاوى عن أي معاملة تجارية

قال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إن هناك تحرك في نسب الشكاوى طبقا للظروف العامة، فعلى سبيل المثال في فترة «كورونا» كان أغلبها حول الإنترنت والاتصالات بسبب وجود المواطنين في المنازل، لافتا إلى أنه يجري تحليل الشكاوي المتكررة كظاهرة وتوجيه الجهة المعنية بها لاتخاذ اللازم، وفي فترة ارتفاع أسعار السيارات كان الضغط على شكاوى ارتفاع الأسعار ومواعيد تسليم السيارات.

أي معاملة تجارية يمكن للمواطن أن يتقدم بشكوى تجاهها

وأوضح «حسام الدين»، خلال حواره ببرنامج «بصراحة» المذاع على قناة «الحياة» مع الإعلامية رانيا هاشم، أن هناك نسب واضحة لأنواع الشكاوى في الإطار العام، وأي معاملة تجارية يمكن للمواطن أن يتقدم بشكوى تجاهها والجهاز يتولى مهمة تحديد الموقف القانوني للشكوى ومدى جديتها وأحقيتها.

سياسة الاسترجاع والاستبدال

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن قانون حماية المستهلك، لا يتدخل في المعاملات التجارية بين التجار إلا إذا كان المستهلك النهائي الطبيعي يستخدمها لسد احتياجاته الشخصية طرفا في المشكلة، موضحا أن سياسة الاسترجاع والاستبدال وفقا للقانون المصري هي 14 يوما بدون إبداء أسباب بشرط وجود المنتج على حالته الأصلية.