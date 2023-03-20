«الأرصاد» تكشف درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم على أنحاء الجمهورية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة اليوم خلال فترات الليل، وحتى ساعات الصباح الباكر، فالدرجة الصغرى خلال فترات الليل بين 12 إلى 13 درجة مئوية، إذ تسود الأجواء الباردة على أغلب محافظات الجمهورية، كما يشهد نشاط للرياح سرعته ما بين 30 إلى 40 كم على الساعة، وهو ما يزيد من الشعور بانخفاض درجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم

يسود طقس شتوي دافئ نهارًا بارد ليلًا في حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم، استمرار فرص لسقوط الأمطار المتوسطة والخفيفة على السواحل وشمال الوجه البحري وشمال الدلتا، وقد تمتد بعض الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من محافظات مدن القناة وجنوب الوجه البحري كما قد تمتد لبعض مناطق القاهرة الكبرى.

وأشارت الأرصاد إلى أنه بداية من غد الثلاثاء، نشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، وذلك للاختلاف مصادر الكتل الهوائية، حيث ستكون قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، وهذا الإرتفاع يستمر لنهاية الأسبوع الجاري.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فهي كما يلي.

- القاهرة 20 - 12

- العاصمة الإدارية 21 - 11

- أكتوبر 20 - 12

- بنها 20 - 12

- دمنهور 19 - 12

- وادي النطرون 20 - 11

- كفر الشيخ 21 - 12

- المنصورة 20 - 12

- الزقازيق 21 - 13

- شبين الكوم 20 - 12

- طنطا 20 - 12

- دمياط 19 - 12

- بورسعيد 20 - 13

- الإسماعيلية 21 - 11

- السويس 21 - 12

- العريش 20 - 10

- رفح 19 - 10

- رأس سدر 24 - 14

- نخل 19 - 09

- كاترين 15 - 06

- الطور 23 - 15

- طابا 20 - 14

- شرم الشيخ 23 - 16

- الإسكندرية 19 - 11

- العلمين الجديدة 18 - 12

- مطروح 18 - 13

- السلوم 19 - 12

- سيوة 20 - 11

- رأس غارب 23 - 15

- الغردقة 23 - 16

- سفاجا 24 - 15

- مرسى علم 24 - 14

- شلاتين 27 - 14

- حلايب 23 - 15

- أبو رماد 25 - 14

- رأس حدربة 23 - 15

- الفيوم 21 - 11

- بني سويف 21 - 11

- المنيا 22 - 11

- أسيوط 22 - 10

- سوهاج 23 - 11

- قنا 24 - 11

- الأقصر 25 - 12

- أسوان 24 - 12

- الوادي الجديد 25 - 12