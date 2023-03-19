القصة الكاملة لمقتل مسن بسبب الخلاف على أرض زراعية في الشرقية

لم يرحما كبر سنه وضعف جسده، وانهالا عليه بالضرب وقاما أحدهما بشل حركته بتوثيق يديه من الخلف فيما قام الثاني بطعنه عدة طعنات نافذة بالبطن ما أدى لوفاته، بسبب الخلاف على قطعة أرض زراعية.

جريمة مروعة تهز مركز صان الحجر بالشرقية

الواقعة المأساوية هزت أرجاء عزبة المطاريد بقرية رمسيس التابعة لمركز صان الحجر بمحافظة الشرقية، وضجت القرية بعد إصابة الرجل المسن فيما لاذ المتهمان بالفرار قبل أن تلقي الشرطة القبض عليهما ويتم إحالتها إلى محكمة جنايات الزقازيق التي عاقبتهما الخميس الماضي بالسجن المؤبد 25 عاما.

نجل المجني عليه يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة

وقال أحمد رضا محمد علي يوسف 40 سنة مدرس بمدرسة رمسيس الإعدادية ومقيم رمسيس مركز صان الحجر، إنه رأى والده ملقى وسط الأرض الزراعية الخاصة بهم غارقا في دمائه، وكان على قيد الحياة وأخبره باسمي المتهمين، مضيفا أنه قام بنقله إلى مستشفى الحسينية المركزي ومنه إلى مستشفى بالمنصورة وبعد احتجازه عدة أيام توفي متأثرا بإصابته.

وأشار إلى أن سبب ارتكاب المتهمين الواقعة هو رغبة المتهمين في الاستيلاء على قطعة أرض ملك والده «سكة الأرض ، واستغلا فرصة تواجده بمفرده في الأرض وقاما بالاعتداء عليه.

ولفت إلى أن والده توفي بين أحضانه وآخر شيء طلبه « 3 شربات ماء».

التحريات تكشف تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية رقم 6203 لسنة 2022 جنح صان الحجر، والمقيدة برقم 1214 لسنة 2022 كلي شمال الزقازيق حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بضبط «إ.ع» وا.ع.ا» بتهمة قتل المجني عليه، رضا محمد علي يوسف" 72 عاما موظف بالمعاش ومقيم عزبة المطاريد برمسيس مركز صان الحجر بسبب الخلاف على أرض زراعية.

وتبين من التحريات أنه على إثر خلافات سابقة بين المجني عليه وبين المتهمين قاما بقتله عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاح أبيض وتربصا له بالمكان الذي أيقنا تواجده به وما إن ظفرا به حتى انهال عليه المتهم الأول بتقيده وطعنه المتهم الثاني عدة طعنات مستخدما في ذلك السلاح الأبيض ما أدى لإصابته بـ10 طعنات في البطن منها 3 طعنات نافذة، وتم نقل المجني عليه إلى مستشفى الحسينية المركزي لتلقي العلاج اللازم وتوفى بعدها بأيام.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وتم إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكما بمعاقبتهما بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما.