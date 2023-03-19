«حياة كريمة» تمنح 44 رأس ماشية للأسر الأولى بالرعاية في الشرقية

كشف المهندس ناجي رمضان مدير الإنتاج الحيواني والأمن الغذائي بمديرية الزراعة بمحافظة الشرقية أن مؤسسة حياة كريمة منحت 44 رأس ماشية من إناث الأبقار المستوردة لعدد 44 أسرة أولى بالرعاية بمركز الحسينية بالمحافظة، فضلا عن إقامة عدد 2 من مجمعات للألبان بنفس المناطق الموزع بها رؤس الماشية.

ولفت إلى أن المواشي عِشار وعلى وشك الولادة، كما أنه تم منح نحو 20 ألف كيلو أعلاف لكل رأس ماشية، لحين ولادتها على أن ينفق مربي الماشية عليها لاحقا من العائد المادي الذي يدرّه اللبن "الحليب" الذي توفره الماشية.

وأضاف المهندس ناجي رمضان مدير الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة في حديثه لـ"الوطن" أن الدولة تسعى جاهدة لتنمية الثروة الحيوانية وتوفير الألبان ومشتقاتها لتحقيق الأمن الغذائي، إذ استوردت أبقار من سلالات جيدة من منشأها الأصلي، تتميز بدرّها الألبان بكميات كبيرة بمترواح إنتاج يومي يصل إلى 40 كيلو ألبان "حليب" يوميا، وتوزيعها من خلال بروتوكول تعاوني ثلاثي بين وزارات الزراعة، التضامن والأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية في ربوع مصر ممثلة في حياة كريمة، كان لعدد 44 أسرة من مركز الحسينية نصيب منها، هذا بالإضافة إلى إقامة مجمعين اثنين من الألبان بذات المركز من قبل الإنتاج الحربي.

توفير مجمعين لإنتاج الألبان بالظواهرية والقصبي

وأكد مدير الإنتاج الحيواني على متابعة رؤوس الماشية في حظائر الأسر المستحقة والكشف عليهم دوريا بالمجان من خلال لجان مخصصة ومشتركة من التحصينات والرعاية والتربية والخدمات العامة البيطرية من مديرية الطب البيطري وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والعمل على انتشار السلالة من هذه الأنواع من خلال الإنتاج المستمر لها والتي تتميز بدر كميات كبيرة من الألبان.

44 أسرة تستفيد من حياة كريمة بالحصول على عدد من الماشية الحلابة

ومن جانبه، أفاد أشرف البهنساوي مدير إدارة التضامن الاجتماعي بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية في تصريح خاص لـ"الوطن" أن الأسر المستحقة عددها 44 أسرة تستفيد 44 رأس ماشية، في قرى الظواهرية والقصبي شرق وغرب، لافتا إلى إجراء بحث حالة اجتماعية للتأكد من استحقاقهم للدعم، هذا بالإضافة إلى التأكد من توافر الشروط بهؤلاء المستحقين، موضحا الشروط كالتالي، أن تكون الأسرة تملك حيازة أرض زراعية من فدان وحتى 3 أفدنة، ويتم معرفتها بمعرفة البنك الزراعي بالقرية، فضلا عن خبرتهم في تربية واقتناء الماشية.

رؤوس ماشية للأسر المستحقة بأكثر من 4 ملايين جنيها

وأضاف البهنساوي، أن تكلفة رأس الماشية الواحدة يصل إلى 99 ألف جنيه، على الأسرة المستحقة أن تساهم بنحو 33 ألفا منها ويتم تسديد المبلغ بأقساط شهرية، بينما تتكفل مديرية الأوقاف بـ33 ألفا منها، وتتكفل التضامن بـ33 ألفا، مشيرا إلى تعويض الأسرة برأس ماشية جديدة في حال نفوق التي تم استلامها، معلقا: المواشي بتكلفة تتجاوز 4 ملايين جنيه، وهذه بداية في القريتين بالحسينية على أن يتم الاستمرار بتوزيع الماشية مستقبلا والوصول للمستحقين والأكثر خبرة بالتربية"..حسب قوله.