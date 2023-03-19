أماكن سقوط الأمطار اليوم.. تصل إلى القاهرة والجيزة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار اليوم، حيث يُتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، فضلا عن هطول أخرى أقل 10 درجات بنسبة 30% على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية بنسبة حدوث 20%.

وأعلنت الأرصاد أنّه اعتبارا من الثلاثاء المقبل حيث الاحتفال بعيد الأم، تشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحراة على الأنحاء كافة، بقيم تتراوح من 3 لـ5 درجات مئوية.

وذكرت الهيئة أنّه بداية من الثلاثاء وحتى الجمعة 24 مارس، لن تشهد البلاد سقوط أمطار، بل يقتصر الأمر على رياح نشطة على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الإثنين 20 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 20 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 22 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 13.

درجات الحرارة الثلاثاء 21 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 21 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 23 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.

درجات الحرارة الأربعاء 22 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 27 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.