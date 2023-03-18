توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار ورياح

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة؛ إذا يسود طقس مائل للبرودة إلى معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح خلال الساعات المقبلة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البحر الأحمر وشمال ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

طقس الـ72 ساعة المقبلة

وتتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال وجنوب الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة الأحد 19 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية الغربية: الدرجة العظمى 19 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية الشرقية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 22 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 13.

درجات الحرارة الإثنين 20 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 20 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 22 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 13.

درجات الحرارة الثلاثاء 21 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 21 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 23 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.