السيطرة على حريق محدود في شقة سكنية بالمطرية

سيطرت قوات الحماية المدنية في القاهرة، على حريق محدود اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة المطرية دون خسائر بشرية، وانتقل رجال الشرطة الى مكان الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الحريق

كانت البداية عندما ورد بلاغ إلى قوات الحماية المدنية في القاهرة، يفيد بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة المطرية، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بسيارة إطفاء، وتم محاصرة النيران ومنع امتدادها الى العقارات المجاورة.

وتم السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية أو مادية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.