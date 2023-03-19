أسعار اللحوم اليوم للمستهلك في المحافظات.. «الضأن» يتراجع 15 جنيها

سجلت أسعار اللحوم اليوم للمستهلك بالمحافظات، تراجعا في بعض أنواعها، بينما استقرت منتجات أخرى، وفقا لحالات البيع والشراء في محلات الجزارة داخل ربوع مصر، اليوم، بينما شهد تراجع سعر كيلو اللحم الضأن بواقع 15 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم للمستهلك بالمحافظات

وأكد حاتم عبدالغفار، عضو لجنة اللحوم والألبان بالغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّ أسعار اللحوم اليوم للمستهلك بالمحافظات، شهدت تراجعا، وجاءت أسعارها كما يلي.

- سعر كيلو اللحمة الكندوز، بين 240 حتى 240 جنيها، بتراجع 5 جنيهات في الكيلو.

- سعر كيلو اللحمة البقري البلدي، بين 235 حتى 240 جنيها.

- سجل سعر كيلو اللحمة الجملي 160 جنيها.

- تراوح سعر كيلو اللحمة الضأن، بين 215 حتى 230 جنيها، بتراجع بلغ 15 جنيهاً لكل كيلو.

- سجل سعر كيلو اللحمة المفرومة، بين 165 حتى 195 جنيها.

- سجل سعر كيلو اللحمة كباب الحلة، بين 165 حتى 190 جنيها، بتراجع لليوم الثاني على التوالي بواقع 5 جنيهات للكيلو.

- استقر سجل سعر كيلو اللحمة البتلو، بين 200 حتى 230 جنيها.

- استقر سعر كيلو الكبدة البلدي يبدأ من 235 حتى 250 جنيها.

- سعر كيلو اللحمة المجمدة يبدأ من 110 حتى 140 جنيها، بتراجع 5 جنيهات للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم للمستهلك بالمحافظات الأحد

وأوضح زكريا، أنّ أسعار اللحوم اليوم للمستهلك بالمحافظات، سجلت وفرة كبيرة في المعروض منها، مشيرا إلى أنّ الأسابيع المقبلة ستشهد تراجعا للغاية في أسعار اللحوم البلدية في محافظات مصر، بعد دخول أعداد كبيرة من عجول التسمين للعلف.