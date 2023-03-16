التحالف الوطني للعمل الأهلي: المجتمع المدني يساعد الدولة لتحقيق التنمية

قال محمد سيف، مدير المكاتب التنفيذية بمجلس الشباب المصري وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ العمل في التحالف الوطني، بدأ مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ 2022 هو عام المجتمع المدني، ما دفع المجتمع المدني للعمل بإطار آخر من العمل المشترك والبناء لصالح الدولة المصرية، من أجل بناء جمهورية جديدة تتسع للجميع.

وأضاف سيف، خلال حواره مع الإعلاميين أمل صالح وباسم طبانة ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ المجتمع المدني يعمل في أرض مصر منذ عقود بعيدة، وليس وليد اليوم، غير أنّ منظمات المجتمع المدني كانت تعمل في جزر منفصلة وبعيدا عن بعضها البعض، ولم يكن بينها أي ترابط أو تشارك أو عمل جماعي، وهو ما تبدّل بعد إعلان الرئيس السيسي أنّ 2022 هو عام المجتمع المدني، وظهرت فكرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي وحّد تحت مظلته أكثر من 34 جمعية ومؤسسة عمل أهلي، لصالح الأسر الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري.

وأوضح مدير المكاتب التنفيذية بمجلس الشباب المصري وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنّ هناك العديد من الصعوبات التي كانت تواجه بعض الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي قبل إعلان الرئيس عام 2022، نتيجة عدم اعتراف بعض الجهات بغير فاعلية المجتمع المدني، رغم أنّ مصر تملك مجتمعا مدنيا وطنيا حقيقيا قادرا على مساعدة الدولة المصرية والحكومة في كثير من ملفات التنمية.