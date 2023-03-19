محامٍ يوضح كيفية التنازل عن دعوى الرؤية بعد صدور حكم بها

دعاوى الرؤية هي الدعوى الأكثر جدلية أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية في محاكم الأسرة، حين يقرر الطرفان في تحويل النزاع لساحة القضاء ويستغلان الأطفال كورقة ضغط على بعضهما البعض، لتكون المحكمة هي الفيصل بينهما، وجميع الحالات، وحسبما فسر على حمودة المحامي المختص في الشؤون الأسرية والأحوال الشخصية، فإن قانون الأحوال الشخصية يعطي الحق الكامل للآباء في تنفيذ الرؤية لأبنائهم بعد وقوع الانفصال سواء كان بشكل ودي أو عن طريق المحكمة.

خطوات طلب الرؤية

وأضاف المحامي أن حكم الرؤية ينفذ بأحد مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وهي دعوى من أبرز الدعاوى المضمونة أمام القضاء والأكثر جدلية بين الدعاوى والتي لا بد من صدور حكم فيها برؤية الطفل بالمكان الذي يحدده الأب بعريضة الدعوى، تحت شرط أن يكون المكان صالحا للطفل، من خلال الخطوات التالية:-

1- يقدم الأب طلبا للتسوية في مكتب تسوية المنازعات الأسرية في محكمة الأسرة المقام أمامها أول دعوى.

2- يقوم الأب بإرفاق الطلب بحافظة مستندات بها صورة من وثيقة الزواج وصورة من شهادة ميلاد الطفل لتحديد جلسة لحضور الأب والأم في مكتب التسوية في موضوع الرؤية بشكل ودي.

3- ويمكن تسوية النزاع في مكتب التسوية بالوصول لحل تسوية يرضي الطرفين في الميعاد الذي يحدده الأخصائي المختص بذلك.

4- وحال عدم تسوية النزاع يقوم الأب بتقدم الأب بإقامة دعوى لمحكمة الأسرة المختصة، ويتم حينها الحكم بتحديد مكان عام ويكون «نادٍ رياضي أو حديقة عامة»، ويكون ذلك قريبا من منزل الأم ويكون به سجلا لتسجيل قيد هذا الحكم وإثبات الحضور والانصراف.

كيف يمكن التنازل عن دعوى الرؤية؟

وأشار المحامي إلى أن في بعض الأحيان يتم السؤال عن هل يمكن للأب التنازل عن الرؤية بعد الحكم بها، وكيف؟، وأجاب قائلًا: إن في هذه الحالة، يمكن للأب أن يتنازل عن رؤية الصغير بأكثر من طريقة غير رسمية، مثلًا أن يتخلف في الأساس عن تنفيذ حكم الرؤية في المكان الذي حدد من قبل، ويعتبر ذلك تنازل منه عن رؤية الصغير، أو يقوم الأب بتبليغ النادي عن غيابه ويكون بعذر يقوم بتحددها لمدة معينة، أو يقوم بإعلان الزوجة بواسطة إعلان.