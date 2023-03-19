سفير إسبانيا يشارك في الملتقى الثالث لمحاضرات علم المصريات والسياحة

شارك سفير إسبانيا لدى القاهرة، ألبارو إيرانثو، في فعاليات «الملتقى الثالث لمحاضرات علم المصريات والسياحة» افتراضيا، خلال الفترة (19-20 مارس 2023)، بمشاركة طلاب وأساتذة من جامعات الأقصر والمنيا والزقازيق وجامعة مالقة الإسبانية.

ووجه السفير الإسباني بالقاهرة، الشكر لكل أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعات المشاركة والمُنِظمة لهذه المحاضرات لمشاركتهم في هذا المشروع التعليمي، الذي يقوم بنشر علم المصريات.

محاضرات حول علم المصريات والسياحة

وأضاف «إيرانثو»، في بيان أصدرته السفارة الإسبانية، اليوم الأحد: «منذ نحو 3 سنوات، بدأت محاضرات حول علم المصريات والسياحة، وهي عبارة عن مجموعة من المحاضرات المجانية باللغة الإسبانية عبر شبكة الإنترنت يتابعها العديد من الأشخاص في دول البحر المتوسط ودول أمريكا اللاتينية، وتتيح للطلاب إمكانية إثراء معارفهم بلغتنا واكتساب قدرات متعلقة بمستقبلهم المهني في مجالي السياحة والفندقة».

وتابع: «طلبنا في الدورة الحالية من متخصصين في شبكات التواصل الاجتماعي، إعطاء محاضرات عملية متعلقة بهذا المجال، ومن خلال نصائحهم، سنستطيع أن نعرف بشكل أفضل كيفية إنشاء منصات لخلق فرص عمل في مجال السياحة مثل فيسبوك وإنستجرام»، مؤكدًا أن علم المصريات يستفيد بهذا التقدم التكنولوجي، ولكن لا يوجد ما يستطيع أن يحل محل العمل الذي يقوم به العلماء الإسبان والمصريين.

180 ألف سائح إسباني يزورون مصر

وأكد السفير الإسباني، أنه في عام 2022، زار 180 ألف سائح إسباني مصر لاكتشاف العجائب التي يزخر به هذا البلد، إذ إنها بلد سياحة ثقافية يتعرف من خلالها السائحون على العديد من الأماكن السياحية على مدار العام واكتشاف حضارة عريقة تمتد لآلاف السنين والفن الإسلامي والقبطي، بجانب زيارة المعالم الطبيعية الخلابة، مشيرًا إلى أنه توجد 12 بعثة أثرية إسبانية تعمل جنبا إلى جنب مع علماء وموظفين تابعين لوزارة السياحة والآثار المصرية.