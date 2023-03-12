أسعار الفائدة على أعلى شهادات «الأهلي ومصر» بعد استحقاق الـ18%

يستلم عملاء بنكي مصر والأهلي، خلال أيام، لمبالغ الشهادات الخاصة التي قاموا بشرائها بفائدة 18%، وفق ما أعلنه البنكين في رسائل لعملائهم.

وسيبدأ العملاء في الحصول على أموالهم بداية من 22 مارس 2023، والتي طُرحت منذ 21 مارس 2022 باسم «البلاتينية» في البنك الأهلي، و«طلعت حرب» في بنك مصر، ونجحا معًا في جمع 750 مليار جنيه في نحو شهرين ونصف من الطرح.

ومع اقتراب ميعاد حصول العملاء على مبالغ الشهادة الأساسي تساءل الكثيرون من المواطنين عن أفضل الشهادات المطروحة لوضع أموالهم بها.

ويتيح البنك الأهلي المصري، الشهادة البلاتينية 3 سنوات بعائد قد يصل إلى 17.25% للعملاء الراغبين في شراء شهادة أخرى بالمبلغ الذي سيحصلون عليه.

مميزات الشهادة البلاتينية

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- العائد على الشهادة: 16% شهريا، 16.25% ربع سنوي، 16.50% نصف سنوي، 17.25% سنويا.

- نوع العائد: ثابت طوال مدة الشهادة.

- بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان الشهادة.

شهادة القمة من بنك مصر

ويصدر بنك مصر شهادة القمة بعائد يصل إلى 17.25%، وتكون مدة الشهادة 3 سنوات ونوع العائد ثابت والحد الأدنى لشرائها 1000 جنيه ومضاعفاتها، وهي قابلة للتجديد بعد انتهاء المدة، ودورية صرف شهادة القمة «شهريا وربع سنوي ونصف سنوي وسنويا».

وعن معدل عائد شهادة القمة في بنك مصر يكون 16% شهريا، و16.25% ربع سنوي، و16.50 نصف سنوي، و17.25% سنويا.