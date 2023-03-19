 الشرطة الفرنسية تعتقل 169 متظاهرا على خلفية أزمة «قانون التقاعد»

اعتقلت الشرطة الفرنسية 169 شخصًا، بينهم 122 في باريس، مساء أمس في فرنسا خلال مظاهرات شابتها توترات بين الشرطة والمتظاهرين، بحسب تقرير أرسلته وزارة الداخلية الفرنسية، وذلك بحسب صحيفة «جلوب إيكو» البريطانية.

اعتقالات في ساحة الكونكورد وفي ليون

وقال البيان إنه في ساحة الكونكورد، بالعاصمة الفرنسية، حيث تم حظر التجمعات، تم إجراء 400 عملية تفتيش واعتقال 12 شخصًا، وفي ساحة إيطاليا، انضم حوالي 4200 متظاهر، وفقا للشرطة، وتم اعتقال 110 أشخاص، وفي مدينة ليون، تم اعتقال 15 شخصًا.

إجراءات الاعتقال والتقاضي

وتابع تقرير الصحيفة أنه لا يتم وضع جميع المعتقلين بشكل منهجي في حجز الشرطة، ومن لا تتم مقاضاتهم بالضرورة يتم الإفراج عنهم بعد ذلك، ووفقًا لمكتب المدعي العام في باريس، من بين إجراءات الاحتجاز لدى الاعتقالات التي نفذتها الشرطة، والتي بلغت حوالي 292، بعد مظاهرة أمس الاول ، تمت إحالة 9 حالات فقط عن الإحالة على النيابة، وتم تعليق جميع أشكال الحبس الاحتياطي الأخرى دون محاكمة.

وكانت أعمال عنف قد اندلعت بين المحتجين وقوات الأمن لليوم الثالث في وسط باريس يوم أمس بسبب قرار الحكومة بالتخلي عن تصويت برلماني على قانون إصلاح التقاعد الذي لا يحظى بشعبية، وسيؤدي الإصلاح الشامل الذي أجراه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى رفع سن التقاعد لمدة عامين إلى 64 عامًا، وهو ما يقول إنه ضروري لضمان عدم إفلاس الحكومة.

وبعد أن وافق الوزراء على الخطة بمرسوم أمس الأول ، متجاوزة مجلس النواب في البرلمان الفرنسي، قدمت أحزاب المعارضة المتنافسة اقتراحين منفصلين لسحب الثقة، من المقرر مناقشتهما بعد ظهر يوم غد، ومن المتوقع أن يفشل الاقتراع.