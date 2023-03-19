رئيس «بنية»: نفخر بتوجيه إنتاج مصنعنا من الألياف الضوئية لقرى «حياة كريمة»

قال أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لمجموعة «بنية»، أننا نفخر ونشعر بالسعادة بأن يتم توجيه باكورة إنتاجنا من مصنع بنية لكابلات الألياف الضوئية في مرحلة تشغيله التجريبي لمشروع البنية التحتية للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وهو ما يجعلني فخورا بفريق عمل مجموعة بنية لما أنجزوه من أعمال بناء وتأسيس المصنع في وقت قياسي بأحدث خطوط إنتاج تم تطويرها بفكر وخبرة كوادر مصرية.

وأضاف مكي لـ«الوطن»، أن المصنع بطاقة إنتاجية تصل إلى ستين ألف كيلو متر من كابلات الألياف الضوئية المتنوعة الاستخدام الداخلي والخارجي والتي تساهم بدور رئيسي في دعم التحول الرقمي، مشيرا إلى أنه لأول مرة يتم إنتاج كابلات الاستخدام الداخلي في مصر، كلنا طموح من خلال هذا المشروع الوطني لتغطية احتياجات السوق المصرية في مجال كابلات الألياف الضوئية، كما نسعى لأن يكون نافذة لتصدير منتج يحمل شعار «صنع في مصر».

دعم التصنيع المحلي وتعظيم شعار «صنع في مصر»

وأضاف «مكي» أن مصنع بنية لكابلات الألياف الضوئية هو نتاج الشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع بالتحالف مع «كورنينج» الأمريكية، وبلغت التكلفة الاستثمارية في المرحلة الأولى نحو 750 مليون جنيه لتستهدف من خلاله مجموعة «بنية» تعميق نسبة الإنتاج المحلي بتشجيع تصنيع المنتج محلياً ورفع نسبة المكون المصري في المنتجات، ومن المتوقع أن يصل إنتاج المصنع إلى نحو 25 ألف كيلومتر من الكابلات، ونحو 4 ملايين كيلومتر من الألياف الضوئية سنويا.

وزار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء مصنع بنية لكابلات الألياف الضوئية المقام بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع، داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يعد الأكبر في تصنيع كابلات الألياف الضوئية بمصر والشرق الأوسط وأفريقيا، ومن المخطط أن يغطي احتياجات مصر من كابلات الألياف الضوئية، ويصدر إلى دول المنطقة.