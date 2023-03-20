«التعليم» تعلن عن التخصصات المطلوبة لوظائف المدارس اليابانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الوظائف والتخصصات المطلوبة للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2024/2023، وسنوات الخبرة والمؤهلات المطلوبة للالتحاق بالعمل بالمدارس اليابانية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، مراجعة الوظيفة المتقدم إليها ومراجعة الشروط الموضوعة قبل التقدم، مؤكدة لن يتم قبول أي طلب لمؤهلات غير مطابقة للمطلوب او طلب تغيير وظيفة بعد التقدم وكذلك سيتم استبعاد من يتقدم ولم يتمكن من إثبات الخبرات المطلوبة لكل وظيفة.

مدير مدرسة

- خبرات مثبتة في مجال الإدارة المدرسية كمدير أو وكيل لمدرسة وخبرات سابقة مثبتة في التدريس والتعامل مع الأطفال في مؤسسات تعليمية داخل مصر أو خارجها.

- خبرات داخل أو خارج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وكيل المدرسة

- خبرات مثبتة في مجال الإدارة المدرسية كوكيل مدرسة وخبرات إدارية في مجال العمل كوكيل وكذلك خبرات سابقة في التدريس والتعامل مع الطلاب وإداريات شئون الطلاب والمعلمين والقوانين واللوئح التي تنظم العمل داخل المدارس.

- خبرات داخل أو خارج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

معلم رياض أطفال

-خريجوا تخصص رياض الأطفال وطفولة مبكرة وخبرات مثبتة فى العمل فى مدارس لغات.

- لابد من إثبات كفائة وخبرة في مجال التدريس باللغة الإنجليزية.

معلم لغة عربية

- خريجوا تخصص لغة عربية وخبرات مثبتة في العمل بمؤسسات تعليمية بنفس التخصص.

- خبرة في التدريس في مجال التخصص.

معلم لغة إنجليزية

- خريجوا تخصص لغة إنجليزية وخبرات مثبتة في العمل بمؤسسات تعليمية بنفس التخصص.

- خبرة في التدريس في مجال التخصص.

معلم Math وScience إبتدائى

- خريج كلية التربية.

- يجيد اللغة الإنجليزية إجادة تامة.

- إجادة مهارات استخدام الكمبيوتر والبحث فى شبكة المعلومات الدولية باللغة الإنجليزية واستخدام مصادر التعلم الرقمية.

- إجادة العمل فى فريق.

- سيتم عقد اختبار منفصل مرتبط بالمنهج متعدد التخصصات وفنيات تدريسه

معلم دراسات اجتماعية

-خريجوا كليات التربية تاريخ أو جغرافيا أو تربية تعليم أساسى دراسات اجتماعية ويشترط مؤهل تربوى.

- خبرة في التدريس في مجال التخصص.

معلم تربية بدنية وصحية

- خريجوا كليات التربية الرياضية و البدنية ويشترط مؤهل تربوى.

- خبرة في التدريس في مجال التخصص.

أمين مكتبة

- خريجوا تخصص قسم وثائق ومكتبات وخبرة عملية في مجال المكتبات ويفضل العمل بالمدارس أو مجال مشابه.

- خبرة تربوية وعملية في مجال التخصص.

معلم تكنولوجيا تعليم(معلم ICT)

- خريجوا كليات التربية تكنولوجيا تعليم أو كلية العلوم حاسب آلي أو كلية حاسبات ومعلومات ولدية القدرة على تقديم الدعم التقنى للمدرسة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويشترط خبرة في مجال التدريس.

- خبرة في التدريس في مجال التخصص.

معلم تربية فنية

- خريجوا تخصص تربية فنية، فنون جميلة، فنون تطبيقية وتربية نوعية وخبرات مثبتة في العمل بمؤسسات تعليمية بنفس التخصص.

- خبرة في التدريس في مجال التخصص.

معلم تربية موسيقية

- خريجوا تخصص تربية موسيقية وخبرات مثبتة في العمل بمؤسسات تعليمية بنفس التخصص.

- خبرة في التدريس في مجال التخصص.

أخصائي اجتماعي

- خريجوا تخصص كلية خدمة إجتماعية أو اجتماع وخبرات مثبتة في العمل بمؤسسات تعليمية بنفس التخصص.

- خبرة في التدريس في مجال التخصص.

أخصائى نفسى

- خريجوا تخصص علم نفس أو تخصص مماثل وخبرات مثبتة في العمل بمؤسسات تعليمية بنفس التخصص.

- خبرة في التدريس في مجال التخصص.

معلم غرفة مصادر

- كلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل أو دبلوم تربية خاصة أو حاصل على دبلومة الصحة النفسية أو صعوبات تعلم ويشترط الخبرة العملية في التعامل مع طلاب المدارس.

- خبرة في التعامل مع الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة والحالات المسموح بقبولها كحالات دمج بالمدارس.

الدعم الفنى (IT)

- حاصل على مؤهل عالى.

- صيانة أجهزة الحاسب و الطابعات و الشبكات الداخلية.

- تركيب وتشغيل الأجهزة الجديدة وتثبيت البرامج وأنظمة التشغيل و تحديثها.

- تدريب العاملين على الصيانات الطفيفة التى تدعم العمل بالفصل الدراسى.

- خبرة في مجال التخصص و حاصل على شهادات معتمدة فى مجال العمل المطلوب.

مدير مدرسة

-5 سنوات خبرة في القيادة والإدارة المدرسية و5 سنوات خبرة في مجال العمل كوكيل مدرسة وخبرات سابقة في مجال التدريس.

- السن : من 35- 50 سنة.

وكيل مدرسة

- 5 سنوات خبرة في العمل كوكيل مدرسة و5 سنوات خبرة في مجال التدريس.

- السن من 30- 50 سنة.

معلم رياض أطفال (إناث)

- 2 سنوات خبرة في مجال التدريس.

- السن من 23 – 40 سنة.

معلم تعليم أساسي

- 2 سنوات خبرة فى مجال التدريس.

- من 23 – 40 سنة.

مسؤول الدعم الفني (IT)

- 2 سنوات خبرة في المجال .

- السن من 23 – 40.