تحرك عاجل من «الهجرة» بشأن تطبيق «سيارات المصريين بالخارج»

استجابًة لمطالب المصريين في الخارج، أعلنت السفيرة سها جندي، الانتهاء من تحديث البيانات وتنفيذ التعديلات الجديدة على التطبيق الإلكتروني لمبادرة «استيراد المصريين بالخارج»، والاستجابة لكافة المقترحات، بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

تخفيض الضريبة الجمركية بقيمة 70%

وأوضحت وزيرة الهجرة، في بيان، مدّ فترة التسجيل حتى 14 مايو 2023 وإتاحة الفرصة للاستفادة من المبادرة، بجانب تخفيض الضريبة الجمركية بقيمة 70%؜، موضحة أن المشاركين في المبادرة سيتعين عليهم دفع 30% فقط من الضريبة الجمركية، يتم ردها بعد خمس سنوات، بالجنيه المصري.

وأضافت السفيرة سها جندي، أنه تم مد فترة استيراد السيارة إلى 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة، لإتاحة الفرصة للمشترين بالتقسيط خارج البلاد، بجلب سياراتهم، بعد انتهاء أقساط السيارة.

مد فترة التسجيل حتى 14 مايو 2023

وتابعت السفيرة سها جندي، أنه في حالة المالك الثاني، فيمكنه جلب السيارات، إذا لم يمر عليها 3 سنوات، من تاريخ التصنيع، ولمتابعة كل التفاصيل والتعديلات الجديدة والمحفزات المقدمة للمصريين بالخارج، يمكن تحميل تطبيق «سيارات المصريين بالخارج».

لتحميل التطبيق من هواتف أندرويد:‏https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcit.eca

من هواتف ios” iphone”:‏https://apps.apple.com/app/id6444364022.