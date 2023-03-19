تفاصيل مبادرة الخير في الدقهلية.. «سعر اللحمة أقل من السوق بـ60 جنيها»

قرر مجموعة من الشباب داخل مدينة السنبلاوين بالدقهلية، أن يقوموا بمساندة الناس من خلال طرح لحوم بأسعار مخفضة تصل لأقل من السوق بـ60 جنية، ليكون سعر الكيلو 215 جنيها.

لقيت المبادرة إقبالا شديداً من أهالي مدينة السنبلاوين بعد تخفيض سعر اللحوم إلى 215، إذ يعتبر السعر مناسبا لهم، خاصة بعد تخفيضه لأقل من سعره المطروح في السوق بـ60 جنيها.

مبادرة الخير ضد الغلاء

وقال «علاء شبانة» المنسق العام لمبادرة الخير ضد الغلاء لـ الوطن: «الفكرة بدأت لما لقينا الرئيس عامل مباردة كتف في كتف، قررنا نشارك ونساعد من خلال فكرة الرئيس، ولابد من وجود تكاتف في محاربة الغلاء».

وأشار علاء صاحب الـ36 عاما، أنه قرر رفقة مجموعه من الزملاء من أجل مساندة الشعب وحاول نساند الناس: «بدأنا من أسبوع نرتب ونحسب فيها، ومبندورش علي أي ربح، إحنا هدفنا نبسط الناس وبسعر مخفض».

نشر المبادرة في قري الدقهلية

وأضاف علاء ابن السنبلاوين لـ الوطن أن الهدف الأساسي من فكرتهم هو نشر المبادرة في كل مكان: «هدفنا القرى الأخري والمراكز المجاورة تتعلم وتساند معانا في المبادرة ويبقى في كل مركز وقرية مبادرة مشابه بحيث الناس تقدر تواكب الغلاء وتتغلب عليه».

أبو عطية: نساعد الآخرين للتخلص من عبء ارتفاع الأسعار

وأوضح طارق أبو عطيه شريك بالمباردة أنه كان يهدف إلي مساندة الآخرين والتخلص من عبء ارتفاع الأسعار بالاخص مع دخول شهر رمضان المبارك:« فكرتنا اننا نساند الناس اللي معاه يساعد غيره، وفي ذات اللحظة بفلوس بحيث الشخص يشعر أنه هو اللي دفع كيلو اللحمة».

واستكمل طارق أنه كان يسعي من أجل زيادة عدد العجول: «دي أول المبادرة، لكن كنا بنفكر نجيب أعداد أكثر من العجول، أول مرة بدأنا بعجل واحد وبعد كده هيكون في زيادة أكيد علشان نرضي كل الناس».

وأوضح طارق أبو عطية أنه دائما ما يعترف بأن الخير الذي يفعله الشخص يرد إليه من جهة أخرى: «الخير اللي عملته في حياتي وقف معايا كثير جدا، اوقات صعبة بالأخص وقت كان الناس بيقولوا أني استحالة أقوم من حوادث عملتها قبل كده وخلاص كنت يعتبر ميت، لكن ربنا أراد أني ارجع تاني أقف علي رجلي، إن كنت بقدم من هنا بلاقي من اتجاه تاني».