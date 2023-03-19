النقل تعلن تفاصيل الشراكة مع القطاع الخاص في السكة الحديد

حددت وزارة النقل، تفاصيل المشروعات التي تتم بالشراكة مع القطاع الخاص في مجال السكك الحديدية، سواء التي تم تنفيذها أو التي تم التعاقد على إدارتها وتشغيلها، موضحة أنها تشمل إنشاء شركة لإنتاج مفاتيح وتفريعات السكك الحديدية بالعباسية بالشراكة مع شركة «فويست ألبين» النمساوية لتوفير العملة الصعبة ونقل الخبرة والمعرفة للجانب المصري.

تشغيل قطارات البضائع بخطوط شبكة السكك الحديدية

تشتمل الشراكة مع القطاع الخاص في مجال السكك الحديدية، التعاقد مع تحالف شركات «الغرابلي – ثري إيه إنترناشيونال» لإدارة وتشغيل قطارات البضائع بخطوط شبكة السكك الحديدية لتعظيم نقل البضائع عبر خطوط السكك الحديدية وتقديم خدمة نقل البضائع من الباب للباب بما له من مردود إيجابي على المستوى القومي، والتعاقد مع الشركة الوطنية للتغذية والخدمات «أبيلا مصر» لإدارة وتشغيل قطارات النوم الموجودة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.

أيضًا الشراكات تشمل قطارات النوم التي تم التعاقد علي توريدها من شركة تالجو الإسبانية ومشاركة عدد كبير من شركات القطاع الخاص «أوراسكوم - الرواد - سامكريت - الغرابلي - السويدي إليكتريك» في أعمال تجديدات السكك والمفاتيح بخطوط شبكة السكك الحديدية لزيادة الإنتاجية ونقل الخبرة لهذه الشركات للتوسع في إنشاء الخطوط الجديدة.

صيانة وعمرة الجرارات

كما تتضمن الشراكات التعاون مع الشركات العالمية في إنشاء ورش متخصصة في مجال الوحدات المتحركة وهي ورشة مهمشة لصيانة وعمرة الجرارات بالتعاون مع شركة GE وورشة أبي زعبل لصيانة وعمرة عربات السكك الحديدية بالتعاون مع شركة ترانس ماش هولدنج الروسية، وكذلك مول محطة سكك حديد صعيد مصر والمباني الإدارية والتجارية.