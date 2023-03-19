«تربية حلوان» تنظم ندوة التطرف والإرهاب الفكري

نظم مركز تعليم الكبار التابع لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لكلية التربية جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وريادة الدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية، وإشراف الدكتورة حنان كريمة وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتنسيق مع مدير مركز تعليم الكبار الدكتور عبد الرازق مراس، ندوة «أون لاين» بعنوان التطرف والإرهاب الفكري.

الإرهاب الفكري

حاضر فيها الدكتورة مديحة فخري محمود، وتناولت الندوة عددا من المحاور منها مفهوم الإرهاب والتطرف الفكري، أشكال الإرهاب الفكري وسلوكياته، وسماته، وكذلك انعكاساته على الفرد والأسرة والمجتمع، وأثر الأمن الفكري على الفرد والمجتمع، ودور مؤسسات المجتمع في مواجهة تلك الظاهرة من خلال «الأسرة- المدرسة»، وتوضيح دور المعلم فى مواجهة هذا القضية.

وهدفت الندوة، إلى تنمية وعي الطالب بمخاطر الإرهاب والتطرف الفكري على الفرد والمجتمع، وكذلك تبصير الطالب بطرق المواجهة، بالإضافة إلى تنمية دور المعلم والمدرسة في مواجهة هذه القضية.