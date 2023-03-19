 واشنطن بوست: اقتحام الكونجرس القضية الأكبر في تاريخ أمريكا

تستعد المحاكم الفيدرالية لسنوات عديدة من المحاكمات، بدأت في 6 يناير 2021، للتحقيق في أعمال الشغب في مبنى الكونجرس الأمريكي، مع إمكانية توجيه اتهامات جديدة ضد ما يصل إلى ألف شخص آخر.

وفي الأشهر الأخيرة، انخرطت سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية في مناقشات لإدارة الحجم الضخم لقضايا 6 يناير دون إرباك المحاكم حيث يتم عقد الطعون والمحاكمات، وذلك بحسب صحيفة واشنطت بوست الأمريكية.

أكبر قضية في تاريخ وزارة العدل

ونقلت الصحيفة عن راندال إلياسون، المدعي الفيدرالي السابق، وأستاذ القانون في جامعة جورج واشنطن: إن «قضية قضية اقتحام الكونجرس، وبأي مقياس تقريبًا، هي الأكبر في تاريخ وزارة العدل على الإطلاق، والتحقيقات الجنائية الكبيرة أقل تعقيدًا بكثير من ذلك، وكثير ما تستغرق عدة سنوات».

استدعاء أشخاص قريبون من ترامب

وقال إلياسون إنه على الرغم من أن قضايا الشغب قد تكون تنتهي دون إدانات واضحة، إلا أن هناك مؤشرات على أن بعض الفروع الأخرى للتحقيق، مثل كذب بعض الناخبين أو الجهود التي بذلت لاستخدام مسؤولي وزارة العدل للتراجع عن نتائج الانتخابات - يبدو أنها تستمر لفترة أطول، لأنه من بين الشهود الذين يتم استدعاؤهم الآن، أشخاص قريبون من الرئيس السابق دونالد ترامب، علاوة على بعض أكثر المسائل القانونية الشائكة، وتابع إن هذه مؤشرات بشكل عام على أن التحقيق يقترب من نهاية مرحلة جمع الحقائق.

اعتقال أكثر من ألف شخص

حتى الآن، تم اعتقال ما يقرب من ألف شخص لدورهم المزعوم في أحداث ذلك اليوم، وفي أواخر أكتوبر عندما وجهت وزارة العدل بالفعل اتهامات إلى ما يقرب من 900 فرد بجرائم مزعومة وقعت في السادس من يناير، كتب المدعي العام الأمريكي للمقاطعة، ماثيو جريفز، إلى مسؤولي المحكمة ينبههم إلى احتمال توجيه اتهامات إلى حوالي من 700 إلى 1200 شخص إضافي.