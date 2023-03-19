اعترافات المتهم بسرقة محل في الجمالية.. «عارف كل مداخله»

«كنت عارف الوقت اللي المول بيبقي قافل فيه وعارف مداخله وكان سهل عليا أدخل وأسرق»، بهذه الكلمات بدأ المتهم بسرقة محل في مول تجاري بالجمالية اعترافاته أمام جهات التحقيق التي وجهت له تهمة السرقة وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وأضاف المتهم، أنه سرق المول عن طريق أسلوب كسر القفل وسرقة جهاز DVR الخاص بالكاميرات لبيعه وتحقيق ربح غير مشروع من السرقة.

تفصيل ضبط المتهم

تعود تفاصيل ضبط المتهم لوصول إخطار لقسم شرطة الجمالية من صاحب أحد المحلات بمول تجاري بقيام شخص بسرقة المحل وكسر القفل الخارجي له.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين سرقة مبلغ مالي، جهاز DVR الخاص بالكاميرات ومحاولته بيعها لتحقيق ربح مالي إضافي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

محام يوضح العقوبة

وأوضح المحامي سمير عبد العظيم، الخبير القانوني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأكد «عبد العظيم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المادة 320 من قانون العقوبات تنص على: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية»