ضبط ‏75 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 75429 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:

10289 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

134 مخالفة السير دون تراخيص.

3 مخالفات شروط التراخيص.

24 مخالفة موقف عشوائي، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.