ضبط كمية من «الحشيش والآيس» مع تاجري مخدرات في المرج

أكّدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين لأحدهما معلومات جنائية بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذان من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما بإحدى السيارات وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش - كمية من مخدر الأيس - مبلغ مالي - هاتف محمول - ميزان حساس - سلاح أبيض مطواة).

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي والسيارة لتسهيل تنقلاتهما.