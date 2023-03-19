أسعار الذهب تنخفض 30 جنيها خلال نهاية التداولات

سجّلت أسعار الذهب خلال نهاية تداولات اليوم، تراجع بقيمة 30 جنيها وفق ما أعلنته شركة جولد بيليون العاملة في مجال تداول أسعار الذهب، إذ سجل عيار 21 مبلغ 2070 جنيهًا للجرام بدلا من 2100، وفق الأسعار المعلنة من البورصات اليوم وتقارير الأسعار.

أسعار الذهب الآن

وقدرت أسعار الذهب في محال الصاغة المصرية الآن بـ2366 جنيها للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وبيع الذهب عيار 21 بسعر 2070 جنيهًا، والذهب عيار 18 بسعر 1774 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 16 ألفًا و560 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2022، ويتجه نحو مكاسب أسبوعية بنسبة 5%، حيث يتدفق المستثمرون على أصول الملاذ الآمن في أعقاب الاضطرابات المصرفية العالمية.