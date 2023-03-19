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استقرار أسعار الذهب في منتصف التعاملات.. عيار 21 يسجل 2100 جنيه

كتب:

مارينا رؤوف
02:41 م | الأحد 19 مارس 2023
الذهب

الذهب

حافظت أسعار الذهب على استقرارها اليوم بعد ارتفاعات كبيرة لها خلال نهاية تداولات الأسبوع الماضي، وفق الأسعار المعلنة من البورصات اليوم وتقارير الأسعار من شعبة المشغولات الذهبية، وجاءت أسعار الذهب العالمية عند 1990 دولارًا للأوقية اليوم.

أسعار الذهب اليوم

واستقرت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية اليوم، حيث سجل سعر الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً 2400 جنيه، وبيع الذهب عيار 21 بسعر 2100 جنيهًا، والذهب عيار 18 بـ1800 جنيه، وسجل الجنيه الذهب 16 ألف و800 جنيهًا، والأوقية بـ 74,640 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2022، ويتجه نحو مكاسب أسبوعية بنسبة 5%، حيث يتدفق المستثمرون على أصول الملاذ الآمن في أعقاب الاضطرابات المصرفية العالمية.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.