ترقب في سوق الذهب بعد تحذير «الشعبة».. كم سعر عيار 21؟

تشهد سوق الذهب حالة من الترقب، بعد إعلان شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أمس، أنّ سعر المعدن الأصفر عيار 21 مبالغ فيه، بوصوله إلى مستوى 2100 جنيه.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً في منتصف تعاملات اليوم، 2400 جنيه، وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 2100 جنيه، فيما بيع الذهب عيار 18 بسعر 1800 جنيه، والذهب النحاسي عيار 14 بسعر 1400 جنيه، والجنيه الذهب (8 جرام عيار 21) بسعر 16800 جنيه.

أعلى سعر منذ عام

عالميا سجل سعر الذهب 1988 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى منذ مارس 2022، بعد أيام من اندلاع الأزمة الروسية والأوكرانية، ومن المتوقع تداول الذهب عند 1844.68 دولار أمريكي للأوقية بحلول نهاية هذا الربع (يناير – مارس 2023)، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند 1779.15 دولار أمريكي للأوقية في غضون 12 شهرًا.

تحذير من شعبة الذهب

كانت شعبة الذهب، ذكرت في بيان رسمي، أنّ زيادة سعر الذهب غير مبررة حالياً، في ظل ثبات سعر الصرف بالسوق المحلية، وأنّ السعر الحالي يتخطى السعر العادل للمعدن الأصفر.