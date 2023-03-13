غرفة السياحة: زيادة 34% في عدد الزائرين الألمان خلال شهرين

كشف محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن أعداد السياح الألمان الذين زاروا مصر خلال شهري يناير وفبراير 2023 سجلوا ارتفاعا بنحو 34%، لافتا إلى أن الحركة السياحية الوافدة لمصر من ألمانيا خلال الشهور المقبلة ستكون جيدة للغاية.

مليون و200 ألف سائح ألماني زاروا مصر خلال 2022

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن أعداد السياح الألمان الذين زاروا مصر خلال العام الماضى بلغ نحو مليون و200 ألف سائح، وأنه بعد التعاقدات الجديدة التي أبرمتها شركات السياحة الألمانية مع الفنادق والشركات المصرية لتسيير رحلات إلى مصر خلال العام الجاري ووفقا لمعدلات الزيادة في الحركة السياحية الوافدة من ألمانيا لمصر خلال أول شهرين من العام الجاري، فإن أعداد السياح الوافدين لمصر من المانيا هذا العام لن يقل عن مليوني سائح.

وأشار رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إلى أن الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم ستشهد طفرة كبيرة هذا العام، لافتا إلى أن الموسم السياحي الصيفي سيشهد تدفقات كبيرة ولاسيما من الدول الأوربية ودول أمريكا اللاتينية، إضافة إلى الدول العربية.

وأوضح أن أعداد السياح العرب الوافدين لمصر خلال فصل الصيف المقبل ستكون مرتفعة.

نستهدف تحقيق 13 مليار دولار ايرادات سياحية العام الجارى

وأوضح أن القطاع السياحي المصري يستهدف وصول الإيرادات السياحية نهاية العام الجاري إلى نحو 13 مليار دولار، لافتا إلى أنه وفقا لمؤشرات الحجوزات الحالية والمستقبلية فإن تحقيق تلك الإيرادات وأكثر خلال عام 2023 لن يكون مستبعدا، مشيرا إلى أن الاستراتيجية التى تعتمدها السياحة المصرية حاليا بإستهداف الكيف على حساب الكم سترفع من نسب الإيرادات المحققة.

يشار إلى أن الجناح المصري الذي شارك بمعرض برلين السياحي الذي أقيم في العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 7 إلى 9 مارس الجاري، شهد إقبالا كبيرا من زوار المعرض سواء من الجمهور العادي أو من العاملين بصناعة السياحة والطيران.