«غرفة السياحة»: ارتفاع أعداد السياح العرب الوافدين إلى مصر قبل رمضان

قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية إلى مصر خلال الشهر الجاري، ساهمت بنسبة كبيرة في وصول نسب إشغال فنادق القاهرة لنحو 95% حاليا، لافتا إلى أنّ تلك النسب ستستمر حتى يوم 22 من الشهر الجاري، ثم تبدأ الانخفاض، حتى تعود للارتفاع مجددا في الـ10 أيام الأخيرة من شهر أبريل المقبل.

أهمية السياحة العربية

وأضاف فاروق لـ«الوطن»، أنّ السياحة العربية مهمة جدا لمصر، فالسائح العربي من ذوي الإنفاق المرتفع، فضلا عن أنّه يكرر زيارته لمصر أكثر من مرة في العام، إضافة إلى أنّ متوسط إقامته في الفنادق المصرية يتراوح بين أسبوع إلى 10 أيام، فضلا عن أنّه يزور خلال تواجده بمصر، المدن السياحية سواء الثقافية والأثرية منها كالقاهرة والجيزة أو الشاطئية كشرم الشيخ والغردقة.

وتابع أنّ تشابه العادات والتقاليد ووحدة اللغة وقرب المسافات، تجعل السائح العربي لا يشعر بغربة أثناء تواجده بمصر، بل يعتبر نفسه في دولته وبين أشقائه، ما يجعل مصر على رأس الدول التى يفضل السياح العرب زيارتها.

متوسط إنفاق السائح العربي بمصر 250 دولارا في اليوم

من جهته، قال محمد ثروت، رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ متوسط إنفاق السائح العربي خلال تواجده بمصر حاليا، يبلغ نحو 250 دولارا في الليلة الواحدة، لافتا إلى أنّ هذا المتوسط يبلغ أكثر من 5 أضعاف ما ينفقه السائح الأوروبي.