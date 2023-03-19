«قوص التعليمية» تتسلم المبنى الإداري بعد صيانته بتكلفة 3 ملايين جنيه

تسلمت إدارة قوص التعليمية صباح اليوم الأحد، مبناها الإداري الخاص بها بعد عملية صيانة شاملة استغرفت 5 أشهر بتكلفة 3 ملايين جنيه، بحضور طارق نور الدين مدير عام إدارة قوص التعليمية والدكتور محمد خلف وكيل الإدارة ومحسب حسانى نائب رئيس مجلس أمناء الإدارة ومصطفى محروس الموجه المالي والإداري ولجنة هيئة الأبنية التعليمية برئاسة المهندسة أمل القاضى مدير عام المشروعات بفرع الهيئة بقنا ووحدة المبانى برئاسة وفاء المرعزي.

خطة صيانة شاملة

ومن جانبها أشارت المهندسة منى عبدالمقصود المشرف على عملية الصيانة ، أن مبنى ديوان عام إدارة قوص التعليمية بشارع جسر الفراش خضع لخطة صيانة شاملة منذ نوفمبر المنصرم شملت الحوائط والارضيات وخطوط الكهرباء ومياة الشرب والصرف الصحي ياللضافة إلى تزويد المبنى بوحدة مراقبة بالكاميرات ووحدة إنذار واطفال حريق وإعادة تقسيم البدروم وتجهيز بأبواب معدنية، مؤكدة أن اجمالى تكلفت عملية الصيانة بلغت 3 ملايين جنية جهزت 40 وحدة إدارية.

ووجه طارق نور الدين مدير عام إدارة قوص التعليمية الشكر للقيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمامه بملف التعليم، مشيدا بماحظى به قطاع الأبنية التعليمية بمركز قوص خلال العامين الماضيين حيث ـثمرت جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى ساهمت فى دعم اكثر من 75 منشأة تعليمية مابين استحداث وصيانة وإضافة وتعلية أجنحة تعليمية، والذى يمثل طفرة غير مسبوقة دعمت بقوة ملف التعليم بصعيد مصر.