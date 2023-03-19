إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة وجرار زراعي بالشرقية

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة وجرار زراعي بنطاق قسم شرطة أول الزقازيق بمحافظة الشرقية، بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة ما بين متوسطة وشديدة، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتقديم الخدمة الطبية والرعاية اللازمة لهم، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة.

إصابة 4 أشخاص في حادث

كان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد بتصادم سيارة وجرار زراعي بنطاق قسم شرطة أول الزقازيق، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات.

نقل المصابين الى المستشفى

وتم الدفع بسيارات إسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق العام لتلقي العلاج اللازم، بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة.

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وبيان سبب حدوثها.