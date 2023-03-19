محافظ الشرقية يتابع رفع كفاءة طريق «العاشر - بلبيس» بتكلفة 147 مليون جنيه

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماعا موسعا لبحث وتذليل كافة المعوقات أمام تنفيذ أعمال رفع كفاءة طريق العاشر من رمضان / بلبيس بطول 22 كم ومتوسط عرض ما بين 12 إلى 15 مترا بتكلفة 147 مليون و931 ألف جنيه.

محافظ الشرقية يتابع رفع كفاءة طريق العاشر/ بلبيس

حضر الاجتماع المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والأستاذ سعد الفرماوي الخبير الوطني للمحافظة والمهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس والمهندس أشرف عبد الوهاب نائب رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان والمهندسة سالي حسين مديرة الإدارة الهندسية بالديوان العام وممثلين عن قطاعي الكهرباء والغاز الطبيعي.

استعراض أبرز المعوقات أمام تنفيذ الأعمال بالطريق

وخلال الإجتماع تم استعراض أبرز المعوقات أمام تنفيذ الأعمال بالطريق ومنها نقل كابلات الكهرباء والكوابل على طبان الطريق لضمان سلامة المرفق ومد خط مياه من ميدان الطيارة وصولا للمنطقة الصناعية وكذلك تنفيذ أعمال الإنارة العامة بالجزيرة الوسطي بالتنسيق بين مجلس المدينة وجهاز العاشر بتكلفة 2 مليون و140 ألف جنيه ومناقشة اليات تأمين خط الغاز لسلامة المرفق وفق الاشتراطات والاكواد العالمية بطول 550 متر من الطريق.

أكد المحافظ ضرورة التنسيق بين جهات العمل المختلفة وتذليل كافة العقبات أمام الشركة المسند لها تنفيذ الاعمال بالطريق لسرعة الانتهاء منه طبقا للجدول الزمني المحدد ودخوله الخدمة وتهيئته أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.