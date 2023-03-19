«تمريض كفر الشيخ» تُنظم مؤتمرها العلمي الثالث «مستقبل الرعاية الصحية»

نظمت كلية التمريض بجامعة كفر الشيخ، المؤتمر العلمي الثالث تحت عنوان «مستقبل الرعاية الصحية والتمريضية مع رؤيه مصر 2030» اليوم الأحد، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة مها أبو جازية، عميد كلية التمريض، والدكتورة هالة عبد الفتاح، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر.

محاور المؤتمر

وتتلخص محاور المؤتمر حول النهوض بصحة المواطنين في إطار من العدالة والإنصاف، والاهتمام بكل ما يؤثر في صحة المصريين من محددات اجتماعية، وبنية تحتية، ووعي عام، وتحفيز نمط الحياة الصحي، وتحقيق التغطية الصحية والتمريضيه الشاملة لجميع المصريين، مع ضمان جودة الخدمات المقدمة، والاهتمام بتوفير خدمات علاجية وتمريضية ووقائية عالية الجودة ومتاحة لجميع المصريين القادرين وغير القادرين، وحوكمة قطاع الصحة؛ من خلال إتاحة البيانات الدقيقة التي تؤدي إلى اتخاذ قرارات سليمة في الوقت المناسب، مع تحسين كفاءة إدارة موارد القطاع في إطار من الشفافية والمساءلة.

وفي كلمته التي ألقاها، أشاد الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بالمؤتمر من حيث دوره في خلق عمل طلابي متميز مبني على الوعي والثقافة لدى شباب الجامعة والتي هي مصدر الإبداع، وعبّر عن امتنانه لفاعلية دور التمريض داخل المجتمع، لافتاً أن النظرة المجتمعية نحو التمريض تحمل كل التقدير والاحترام للجهد المبذول في خدمة القطاع الصحي.

وأضاف «القن»، أن قطاع الصحة في مصر يحظى باهتمام وعناية متزايدين؛ لكونه من المجالات الرئيسة للتنمية البشرية بشكل خاص وللمسار التنموي للبلاد بشكل عام، فضلًا عما يُمثله الانتفاع بخدمات صحية متطورة من تكريس للمبادئ والحقوق الأساسية للإنسان على اختلاف انتماءاته الاجتماعية والجغرافية وغيرها تتجسد هذه العناية من خلال إدراج جملة من الإصلاحات والبرامج والخطط الاستراتيجية مثل رؤية مصر 2030، والتي شملت الإصلاح في عدة محاور منها إصلاح المنظومة الصحية، وتضمنت الاستراتيجية في مجملها إجراءات تهدف بالأساس إلى دعم هذا القطاع؛ حتى يُصبح قادرًا على الاطلاع بدوره في معاصرة المسيرة التنموية، وتأمين حياة سليمة وصحية لكل المصريين.

وأكد «القن»، أن الهدف من المؤتمرات العلمية هو تناقل الخبرات بين الجامعات المختلفة فى محاولة للسعي من أجل إيجاد الحلول للمشكلات المجتمعية المحيطة، وإبراز دور الجامعة الفعال فى كافة المجالات.

تسليط الضوء على مستقبل الرعاية الصحية والتمريضية

وقالت الدكتورة مها أبو جازية، عميد كلية التمريض، إن الهدف من المؤتمر تسليط الضوء على مستقبل الرعاية الصحية والتمريضية مع رؤيه مصر 2030، ودور التمريض، وتحديد طرق دعم مجال التمريض في إطار الاستدامة البيئية، وإنماء ثقافة الحفاظ على البيئة من خلال طاقم التمريض، ودعم استقرار صحة الفرد وصحة كوكب الأرض، مشيرةً إلي أن المؤتمر يهدف أيضاً للتوعية الصحية من خلال طلاب الكلية، وذلك في إطار دورها المجتمعي تجاه المجتمع، حيث تُقدم الكلية خريجين مدربين على أعلى مستوى لخدمة الأهالي.

وخلال المؤتمر تم تكريم عمداء ووكلاء وأعضاء هيئة تدريس كليات التمريض على مستوي الجامعات المصرية إيماناً بالدور الفعال التى تقوم به كليات التمريض فى خدمة المجتمع، والسعي نحو مستقبل أفضل لتقديم الرعاية الصحية والتمريضية مع رؤيه مصر 2030.