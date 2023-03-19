«ستهم» البطولة الثالثة لـ روجينا في دراما رمضان.. العمل الأصعب بمسيرتها

تشارك الفنانة روجينا في دراما رمضان لعام 2023، بمسلسلها الدرامي الجديد «ستهم» الذي يعد البطولة الثالثة لها في مسيرتها الدرامية الفنية بالشهر الكريم، حيث خاضت من قبل البطولة في عام 2021 بمسلسل بنت السلطان، والعام الماضي بمسلسل انحراف.

روجينا: ستهم أصعب عمل في مشواري الفني

روجينا قالت عن مسلسلها الجديد «ستهم» الذى سيعرض خلال الشهر الكريم لـ«الوطن»، إنه العمل الأصعب في مسيرتها الفنية الطويلة والممتدة لأكثر من 30 عاما بسبب ظروف التصوير، والماكياج الذي يستلزم استخدامه في إظهار الشخصية.

«ستهم» من إخراج رؤوف عبد العزيز

ويشارك في مسلسل ستهم العديد من الفنانين مع الفنانة روجينا منهم: نانسي صلاح، والمنشد ياسين التهامي، الذي يظهر فى الدراما التلفزيونية لأول مرة فى مسيرته، وأحمد رفعت، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.

كانت الفنانة روجينا قد أعلنت عن المسلسل منذ شهر رمضان الماضي حين كشفت عن المسلسل أثناء تواجدها لأداء فريضة العمرة.