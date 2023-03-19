البيت الأبيض: لا نريد تكرار أحداث 6 يناير من أنصار ترامب

قال البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية، إنه يراقب الوضع الأمني بعد دعوة الرئيس السابق دونالد ترامب أنصاره للتجمع من أجل مناصرته مؤخرا.

عدم تكرار أحداث 6 يناير

وأضاف البيت الأبيض في بيان له مساء اليوم الأحد بحسب قناة «العربية» الإخبارية، أنه لا توجد رغبة في تكرار أحداث 6 يناير عندما اقتحم أنصار ترامب الكونجرس في أسوء موجة اعتداء على الديمقراطية شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية.

تجمع أنصار ترامب

وتجمع أنصار ترامب بعد تشككهم في نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي خسر فيها ترامب وفاز فيها الرئيس الحالي جوزيف بايدن الذي كان في السابق نائب للرئيس الأسبق باراك حسين أوباما.