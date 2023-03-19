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البيت الأبيض: نراقب الوضع الأمني ولا نريد تكرار أحداث 6 يناير

كتب:

أسماء العيسوي
05:22 م | الأحد 19 مارس 2023
البيت الأبيض

البيت الأبيض

أفادت قناة «العربية»، في نبأ عاجل، نقلا عن البيت الأبيض، بأنه يجرى مراقبة الوضع الأمني بعدما دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنصاره إلى الاحتجاج، وقال البيت الأبيض: «لا نريد تكرار أحداث 6 يناير 2021». 

«ترامب» يدعو أنصاره إلى الاحتجاج 

وفي وقت سابق، قال «ترامب» إنه سيتم اعتقاله يوم الثلاثاء المقبل، بسبب مزاعم حول أنه دفع أمولا للنجمة الإباحية ستورمي دانيلز من أجل التحكم على علاقتهما المزعومة، داعيا أنصاره إلى الاحتجاج، في حين ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن اقتحام الكونجرس يعد القضية الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة على الإطلاق.

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بقلم أسماء العيسوي