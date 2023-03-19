لطيفة تكشف سبب منع أغنية «حبك هادي» 6 أشهر وقت طرحها

حلت الفنانة لطيفة ضيفة على برنامج سيبها دايرة، على محطة راديو إنرجي، 92.1، بعد اختيارها نجمة شهر فبراير، مع الإعلامية زهرة رامي للحديث عن نجاحاتها الأخيرة، ومشوارها الفني.

لطيفة تكشف عن اختياراتها الفنية

وتحدثت لطيفة عن اختياراتها الفنية، وحبها لكلمات الشاعر عبدالوهاب محمد، قائلة إنها سمعت أغنية «حبك هادي» بالصدفة أثناء عشاء مع الشاعر زياد الطويل.

وأوضحت لطيفة أنها حينما سمعت الأغنية التي كانت في مقتنيات قديمة لدى والده كمال الطويل، أدركت على الفور أنها من كلمات عبد الوهاب محمد، وتواصلت معه لتتأكد من المعلومة وحصلت عليها على الفور.

واستطردت قائلة: «حبك هادي اتمنعت من التلفزيون 6 شهور وبعد كده رجعوا في كلامهم.. المسئولين وقتها قالوا عاوزه إيه يعني حب أكتر»

لطيفة نجمة شهر فبراير على محطة راديو إنرجي

جدير بالذكر اختارت محطة راديو إنرجي 92.1، الفنانة لطيفة نجمة شهر فبراير، للاحتفاء بمشوارها الفني، وأعمالها الأخيرة، بعدما تألقت في العديد من الحفلات بالوطن العربي وخاصة موسم الرياض.