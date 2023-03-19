«الأرصاد» تكشف أماكن سقوط الأمطار غدا.. تضم 14 محافظة وتحذير للمواطنين

ذكر بيان هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات إذ تضم 14 محافظة، و تتراوح نسبة سقوط الأمطار من 20 إلى 40%، وتشير التوقعات إلى امتداد فرص سقوط الأمطار إلى القاهرة الكبرى، وحذرت الأرصاد المواطنين من نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة على.

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وعن أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات ذكر بيان الأرصاد الجوية تعرض محافظات جنوب الوجه البحري وهى " الغربية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية" وذلك بنسبة 30% على مدار اليوم.

كما تشهد محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وهى" البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفرالشيخ، دمياط " سقوط أمطار ويأتي ذلك بنسبة تصل إلى 30% على فترات متفاوتة من اليوم.

وتشهد محافظات السواحل الشمالية الشرقية وهى" بورسعيد، السويس" بالإضافة إلى وسط سيناء سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متفاوتة تصل إلى 40% على فترات متفاوتة.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وتشهد محافظات القاهرة الكبرى وهي "القليوبية، القاهرة، الجيزة" سقوط أمطار خفيفة تصل نسبتها إلى 20%.

وعن حركة الأمواج في البحر المتوسط تتراوح بين 2 إلى 3 متر وتكون معتدلة إلى مضطربة واتجاهها شمالية غربية.

وفيما يتعلق بحالة الأمواج في البحر الأحمر تكون معتدلة يصل ارتفاعها إلى 2 متر وتكون شمالية غربية.