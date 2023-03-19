أسعار وأماكن ‎شقق سكن لكل المصريين 4 في 6 محافظات.. إليك التفاصيل

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن بداية طرح المرحلة الجديدة من شقق سكن لكل المصريين4 يوم 26 مارس الجاري، لعرض وحدات سكنية للتسليم الفورى لمتوسطي وفوق متوسطي الدخل، بعدة مدن جديدة فى 6 محافظات "القاهرة وبنى سويف والشرقية والبحر الأحمر والبحيرة ودمياط"

أماكن شقق سكن لكل المصريين 4

حدد صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقاري أماكن أسعار وأماكن ‎شقق سكن لكل المصريين 4 بمساحات تبدأ من 75 مترا حتى 127 مترا فى ،

مدينة القاهرة الجديدة

مدينة بياض العرب ببنى سويف

مدينة العصلوجي بالشرقية.

مدينتا الغردقة وسفاجا بالبحر الأحمر.

مدينة دمنهور بالبحيرة.

مدينتا الزرقا وشطا بدمياط.

شروط شقق سكن لكل المصريين 4

ووضع صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقاري شروط لتخصيص ‎شقق سكن لكل المصريين 4 بينها أسبقية الحجز الألكترونى خاصة للعملاء المتقدمين سابقًا لإعلانات الصندوق، بشرط عدم سحب مبلغ مقدم جدية الحجز السابق وعدم التخصيص والاستفادة بوحدة سكنية في الإعلانات السابقة.

كما لا يحق للمتقدم أو للأسرة التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

أن يتم إستلام الوحدة السكنية خلال الحد الأقصى للمدة الزمنية لاستلام الوحدات السكنية وهى (6 أشهر).

صحة البيانات الواردة باستمارة التقديم.

استخدام الوحدات السكنية بمشروع سكن لكل المصريين 4 بغرض السكن الدائم، ولا يحق تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة.

سداد لمبلغ مُقدم جدية الحجز والتقدم لحجز الوحدة

التخصيص شخصي للوحدة السكنية

أسعار شقق سكن لكل المصريين 4

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري طرح أسعار شقق سكن لكل المصريين 4 ودفع مبلغ جدية الحجز من الأحد 26 مارس الجارى وحتى الخميس 13 أبريل، على أن يتم فتح باب حجز الوحدات إلكترونيًا خلال الفترة من الأحد 30 أبريل القادم وحتى الخميس 4 مايو القادم.

نظام السداد بحجز الوحدات السكنية

وحدد مبلغ جدية الحجز ب 50 ألف جنيه، بجانب 500 جنيه مصروفات إدارية، تسدد بنظام الكاش نقدا، أو بنظام التمويل العقاري بفائدة 7%، في مدة تصل إلى 20 سنة، على أن يتم بالبداية تسديد 20% من ثمن الوحدة، حيث يصل سعر الوحدات السكنية من 400 ألف جنيه، حتى 640 ألف جنيه وفقا لمساحة الوحدات السكنية .