موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 4.. اعرف شروطها وأماكنها

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح شقق إسكان في 6 محافظات جاهزة للتسليم الفوري ضمن إعلان «سكن كل المصريين 4»، تتراوح مساحتها بين 75 و127 مترًا، لمتوسطي وفوق متوسطي الدخل.

وضمن خدماتها المقدمة للجمهور تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل سكن لكل المصريين 4 بالإضافة إلى شروط التقدم وموعد الحجز.

موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 4 وأماكنها

يمكن للمواطنين تسجيل طلباتهم وسداد مقدم جدية الحجز خلال الفترة من الأحد 26 مارس وحتى الخميس 13 أبريل المقبل، على أن يفتح باب حجز الوحدات إلكترونيًا خلال الفترة من الأحد 30 أبريل وحتى الخميس 4 مايو.

وتقع شقق «سكن كل المصريين 4» في القاهرة الجديدة وبياض العرب بمحافظة بني سويف، والعصلوجي بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، والغردقة وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر، دمنهور بمحافظة البحيرة، مدينتي الزرقا وشطا بمحافظة دمياط.

شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 4

- لا يحق للمتقدم أو للأسرة «الزوج/الزوجة/الأولاد القصر» التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة «الزوج/الزوجة/الأولاد القصر» استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي.

- في حالة التعاقد نقدا يستثنى مما سبق، لا ينطبق على المتقدم شرط سبق الاستفادة من مبادرات البنك المركزي.

- الحد الأقصى للمدة الزمنية لاستلام الوحدات السكنية 6 أشهر من تاريخ استلام خطاب التسليم من جهة التمويل، وإعطاء مهلة إضافية قدرها 6 أشهر لسحب الوحدة في حالة عدم استلامها.

- يقر المتقدم للحجز بصحة البيانات والمستندات المقدمة وفي حالة المخالفة يكون مسئولًا جنائيًا ومدنيًا، ويحق للصندوق إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه.

- الوحدات السكنية المعروضة بغرض السكن الدائم، ولا يحق تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة.

- سداد مبلغ جدية الحجز بمثابة إقرار منه بأنه قد اطلع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات المُبينة تفصيليًا بكراسة الشروط ووافق عليها موافقة نهائية غير قابلة للإلغاء.

نظام التخصيص في شقق سكن لكل المصريين 4

- التخصيص يكون بأسبقية الحجز إلكترونيًا، ويكون الأولوية في حجز الوحدات للعملاء المتقدمين سابقًا بإعلانات الصندوق على نفس المدن المطروحة بالإعلان الحالي، بشرط عدم سحب مبلغ مقدم جدية الحجز السابق وعدم التخصيص والاستفادة بوحدة سكنية في الإعلانات السابقة.

- التخصيص شخصي ويجوز للعميل المتقدم بحجز وحدة سكنية تغيير أو استبدال وحدات سكنية مع عميل آخر لمرة واحدة فقط قبل التعاقد ومنح التمويل واستلام الوحدة، ويعتبر بمثابة تنازل الطالب بصفة نهائية عن الوحدة الأصلية السابق تخصيصها، مع الإلتزام بسداد فروق القيمة السعرية للوحدة البديلة في تاريخ الطلب، مع الأخذ في الاعتبار الضوابط والاشتراطات المعمول بها لدى الصندوق.

- يبدأ سداد مقدم جدية الحجز خلال الفترة من الأحد 26 مارس وحتى الخميس 13 أبريل، على أن يتم فتح باب حجز الوحدات إلكترونيًا خلال الفترة من الأحد 30 أبريل وحتى الخميس 4 مايو.

- لا يتم التصرف في الوحدة السكنية إلا بعد سداد كامل ثمن الوحدة وبموافقة كتابية من الصندوق وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.