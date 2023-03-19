أرباح ودائع بنك القاهرة في مارس 2023 ذات العائد الدوري.. تصل لـ6%

أعلن بنك القاهرة عبر الموقع الإلكتروني الخاص به أنه أتاح عدد من الودائع التي يمكن للعملاء شرائها والاستفادة من أسعار العائد المرتفع التي يقدمها البنك.

ويتيح البنك ودائع بالعديد من المميزات، ويستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز المعلومات عن ودائع بنك القاهرة ذات العائد الدوري بمختلف أنواعها:

الودائع ذات العائد الدوري

ويتيح البنك وديعة ذات عائد دوري مختلف من سنة لـ أقل من سنتين وتقسم العائد الخاص بها مثل الآتي:

- العائد الشهري بعائد يقدر بـ4.25%.

- العائد الربع سنوي بقيمة 4.35%.

- العائد النصف سنوي بقيمة 4.45%.

وديعة ذات عائد دوري مختلف من سنتين لـ أقل من 3 سنوات وتقسم العائد الخاص بها مثل الآتي:

- العائد الشهري بقيمة 5%.

- العائد الربع سنوي بقيمة 5.10%.

- العائد النصف السنوي بقيمة 5.20%.

أما الودائع من 3 سنوات لـ أقل من 5 سنوات:

- العائد الشهري بنسبة 5.25%.

- العائد الربع سنوي بقيمة 5.35%.

- العائد النصف سنوي بقيمة 5.45%.

الودائع من 5 سنوات لـ أقل من 7 سنوات

- العائد الشهري بقيمة 5.50%.

- العائد الربع سنوي بقيمة 5.60%.

- العائد النصف سنوي بعائد 5.70%.

الودائع من 7 سنوات لـ 10 سنوات

وهي ذات عائد سنوي فقط بعائد 6%.