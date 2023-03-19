أناشيد وترانيم وهلال يعانق صليب في مهرجان «كلنا ولادك يا مصر» بالمنيا

أناشيد إسلامية، وترانيم مسيحية، وهلال يعانق صليب، في إشارة للتكاتف واللحمة الوطنية، لأبناء الشعب الواحد، جاء هذا ضمن فعاليات المهرجان الكشفي والإرشادي الخامس المجمع لعشائر جوالي وجوالات كليات الجامعة، وتستمر فعالياته على مدار أسبوع، تحت شعار "كلنا ولادك يا مصر".

وافتتح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، المهرجان الذي نظمته الإدارة العامة لرعاية الطلاب، إدارة الجوالة والخدمة العامة بمخيم الجوالة بالحرم الجامعي، بحضور عمداء الكليات ووكلائها، والدكتور حسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، ومحمد حسن مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، ومنسقي الأنشطة، ورؤساء المكاتب، ومديري الإدارات.

إعلاء قيم التطوع والتنمية والمشاركة المجتمعية

جاء المهرجان هذا العام ليساهم بشكل فاعل في إعلاء قيم التطوع، والتنمية المجتمعية المستدامة، وتنمية روح الولاء والانتماء والتعاون بين الطلاب، وتضمن العديد من الأنشطة الكشفية المختلفة، وحفلات السمر والرحلات الخلوية، وتميزت أرضه الكشفية بالتعبير عن الفلكلور المصري والمجتمع المنياوي، وملامح وإنجازات الجمهورية الجديدة، والترابط بين نسيج الشعب المصري الواحد.

فقرات غنائية وإنشاد ديني ترانيم

بدء فعاليات المهرجان بطابور العرض للكليات المشاركة بالمهرجان، والسلام الجمهوري، وتحية العلم، وتلاوة القرآن الكريم، وتضمن الحفل فقرات غنائية، وإنشاد ديني، وترانيم.

وأعرب "فرحات" خلال كلمة لطلاب الجوالة والجولات والحضور، عن سعادته لعودة نشاط الجوالة بعد توقفه، وبالتنظيم الرائع، مؤكداً أن نشاط الجوالة هو مجمع لكافة الأنشطة الطلابية داخل الكليات، والتي بدوره يعكس دور الادارة العامة لرعاية الطلاب والنشاط الحقيقي لها، وذلك من خلال مشاركات مختلف كليات الجامعة بالفعاليات، والذي ظهرت بشكل واضح خلال العرض الرائع الذى قدمه الطلاب خلال المهرجان، مقدمًا الشكر لكل من شارك لإخراج الفعاليات بهذه الصورة المتميزة.