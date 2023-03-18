نائب محافظ المنيا يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري بمناسبة العيد القومي

وضع الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، اليوم السبت إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء، احتفالاً بالعيد القومي للمحافظة الذي يوافق 18 مارس من كل عام.

رافق نائب المحافظ، اللواء أسامة عبدالعظيم، مدير أمن محافظة المنيا، الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الأمنية والتنفيذية، ووكلاء الوزارة ورجال الدين.

تهنئة أهالي المحافظة بالعيد الوطني

قدم نائب المحافظ، أصدق التهاني القلبية لأهالي محافظة المنيا، بمناسبة مرور 104 أعوام على العيد القومي للمحافظة، داعيا المولى عز وجل أن يعم الخير والنماء والأمن والأمان على كافة ربوع مصر، كما وجه نائب المحافظ التحية إلى شهداء الوطن من أبناء المحافظة الذين ضحوا بحياتهم فداءً له.

الاهتمام بمحافظات الصعيد

ووجه نائب المحافظ خالص الشكر والتحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاهتمامه بمحافظات الصعيد وخاصة محافظة المنيا، حيث تشهد المحافظة حاليا طفرة غير مسبوقة في المشروعات القومية الكبرى على أرض المحافظة، وتكلل ذلك بالزيارة الرئاسية التاريخية للمحافظة في 2 مارس الجاري لافتتاح عدد من المشروعات القومية بالمحافظة.

قرأ نائب محافظ المنيا ومرافقوه الفاتحة ترحما على شهداء الواجب من أبناء مصر المخلصين على مر العصور، ثم عزف سلام الشهيد والنشيد الوطني وسط ترديد الأغاني الوطنية في ظل أجواء من البهجة والسعادة، بمشاركة عدد من أهالي المحافظة.

ويعد 18 مارس يوما خالدا لأبناء محافظة المنيا، حيث شارك أبناء محافظة المنيا البواسل في ثورة 1919 بقيادة الزعيم الراحل سعد زغلول، و قدم أهالي المحافظة وخاصة مركزي ديرمواس وملوي أرواحهم فداءا لعزة وكرامة الوطن.