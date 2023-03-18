نائب محافظ المنيا يتفقد مستشفى التأمين الصحي و«مصر الحرة»

تفقد الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، اليوم السبت، مستشفى التأمين الصحي بحي شمال المدينة ومصر الحرة بحي غرب المدينة، ضمن خطة المحافظة لمتابعة أداء العمل داخل منظومة القطاع الصحي، وذلك بحضور الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، واللواء هاني بدوي رئيس مدينة المنيا.

وحدات لرعاية الأطفال المبتسرين

وتابع نائب محافظ المنيا، خلال جولته، أقسام حضانات الأطفال ووحدات رعاية الأطفال المبتسرين، للتأكد من جودة الخدمات والرعاية الطبية الشاملة المقدمة داخل وحدات رعاية الأطفال المبتسرين، حرصاً على سلامة وصحة الأطفال الرضع من أهالي المحافظة.

وقدم نائب المحافظ، التهنئة لجميع الأطقم الطبية والتمريض والمرضى، بمناسبة الذكرى الـ 104 لعيد المنيا القومي، مثمنا الجهود المبذولة المقدمة للحالات المرضية والرعاية الطبية المقدمة لكافة فئات المواطنين.

خطة المحافظة لتطوير منظومة القطاع الصحي

كما تفقد نائب المحافظ أقسام الرعاية الطبية بمستشفى مصر الحرة، وذلك بهدف متابعة الحالة العامة داخل المستشفى، تمهيدا لإدراجه ضمن أعمال التطوير خلال خطة المحافظة لتطوير منظومة القطاع الصحي، لتقديم خدمات طبية لائقة بكافة فئات المواطنين حرصاً على تحقيق الصالح العام.