مصلحة الضرائب: مد العمل بمراكز الممولين لتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية

أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه بناءً على توجيهات وزير المالية بالتيسير على الممولين وتقديم كافة سبل الدعم الفني لهم، وحرصًا من مصلحة الضرائب المصرية على مد جسور الثقة والتعاون مع كافة أطراف المجتمع الضريبي، تقرر العمل يوم السبت الموافق31/12/2022 في المركز الضريبي لكبار الممولين، والمركز الضريبي لكبار الممولين 2، بالسادس من أكتوبر، والمركز الضريبي لمتوسطي الممولين، والمركز الضريبي لمتوسطي الممولين وجه بحري، ومركز كبار المهن الحرة وذلك لتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية والربط على المنظومة.

مصلحة الضرائب تقدم التسهيلات والتيسيرات

وأوضح «مختار»، أن مصلحة الضرائب تبذل كل الجهد وتقدم كافة التسهيلات، وتقوم بالرد على كافة الاستفسارات لتقديم الدعم الفني للممولين مما ييسر عليهم تقديم الاقرارات ومن ثم سداد الضريبة المستحقة.

ودعا رئيس مصلحة الضرائب، كافة الممولين التابعين لتلك المراكز بالاستفادة من الدعم الفني المجاني الذي ستقدمه المراكز الضريبية المذكورة لمساعدتهم في تقديم اقراراتهم الضريبية على نحو صحيح وأيضا الربط على المنظومة.

الجدير بالذكر أن المصلحة تقدم كل الدعم للممولين وتقوم بالرد على كافة الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات من خلال الاتصال على الخط الساخن 16395.