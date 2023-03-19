لطيفة تعلن عودتها للتمثيل بفيلم سينمائي

حلت الفنانة لطيفة ضيفة على برنامج سيبها دايرة، على محطة راديو إنرجي، بعد اختيارها نجمة شهر فبراير، مع الإعلامية زهرة رامي للحديث عن نجاحاتها الأخيرة ومشوارها الفني.

لطيفة تكشف تفاصيل تعاونها مع الرحبانية

وتحدثت لطيفة عن تعاونها مع الرحبانية، وخاصة زياد الرحباني، قائلة إنها كانت من أكبر الأمنيات التي تحققت في حياتها، وكانت تسمع لمسرحياتهم منذ الصغر، موضحة: «نعمة من عند ربنا أن زياد رحباني قرر يلحن لي».

وعن بداية تعاونهما سويا، قالت لطيفة: «كنت في زيارة لبيروت وكان على الهواء في إذاعة الشعب ولما اتسأل مين فنانة جديدة تحب تسمع صوتها قال لطيفة بدون شروط.. وهو بيبهرني ببساطته وفنان جدا.. وزياد رحباني من أكثر الفنانين العمالقة اللي عندهم انتماء وطني لهذه الأمة ودي نقطة ضعفي مع أي حد».

وعبرت لطيفة عن سعادتها لأنها تحضر ألبوما جديدا تغني فيه من ألحان زياد الرحباني، ويتواجد به أغاني من كلمات عبد الوهاب محمد، موضحة: «عبد الوهاب محمد بعتبره لم يمت ولسه في أغاني كتير له في الدرج».

وقالت لطيفة إنها ستعود للتمثيل قريبا من خلال فيلم سينما من إخراج شخص تحب أعماله جدا، ورفضت ذكر اسمه، موضحة: «هنعمل فيلم حلو جدا.. مش ميوزيكال بس فيه أغاني ورومانسي واجتماعي».

لطيفة: بحب أسمع ويجز

وعبرت لطيفة عن حبها لموسيقى الراب، وأنها تحب الاستماع إلى ويجز وبلطي، قائلة: «ممكن أعمل دويتو مع رابر ويكون شبهي.. والراب مش جديد وموجود من زمان».

وعن تعاونها مع أحمد شيبة سابقا، قالت لطيفة: «أحمد شيبة ده حبيبي.. كنا بنسجل الغنوة وكان بيكلم عصام كاريكا في التليفون وعرض عليا ساعتها نتعاون سوا وقلت له يا ريت».