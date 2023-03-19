اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي يوجه بزيادة إعفاء ضريبة الدخل إلى 36 ألف جنيه
كتب:
محمد عزالدين
07:01 م | الأحد 19 مارس 2023
عدد «الوطن» غدا
تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن امحلي والدولي.
وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
-«السيسي» يوجه بزيادة إعفاء ضريبة الدخل إلى 36 ألف جنيه
-الرئيس يتابع الموازنة الجديدة: إجراءات لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وخفض الدين العام وأعباء خدمته.. و5% معدل النمو المستهدف.. وتخصيص 496 مليار جنيه لمنظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية
-«النواب» يوافق على تعجيل صرف العلاوة الدورية وزيادة المعاشات من أبريل المقبل
-«المركزي» يمنح الأمهات حق فتح حسابات للأولاد القصر
-«اقتصادية القناة»: طرح مشروعات للشراكة من القطاع الخاص في البنية التحتية
-البابا شنودة.. معلم الأجيال يعيش فينا
-«الوطن» تحتفي بذكرى البطريرك الـ 117 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الصفحة الثانية
-«تحيا مصر» يطلق قوافل «أبواب الخير» في سوهاج لتوفير 200 طن أغذية و20 ألف قطعة ملابس
-«الري»: الانتهاء من تنفيذ أساسات الخرسانة لقناطر «بحر يوسف»
-«الصحة»: 1.6 مليون جراحة ضمن «إنهاء قوائم الانتظار»
-«الغرف السياحية»: حظر الشيشة بالمطاعم والكافيتريات خلال رمضان
-عادل اللبان يتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي المتحد
-«القاهرة»: 2600 منفذ ثابت ومتحرك لتوفير السلع بأسعار مخفضة
-بمناسبة عيد الأم.. «شبرا الخير» تكرم 25 من الأمهات العاملات
الصفحة الثالثة
-البابا شنودة.. معلم الأجيال يعيش فينا
-«الوطن» تحتفي برحلة البطريرك الـ 117 في الذكرى الـ 11 لوفاته وقبيل شهور من الاحتفال المئوي بميلاده
الصفحة الرابعة
- نظير جيد.. عاش يتيما وعرف بحبه للشعر والنكتة والصحافة.. ووقف في وجه المتطرفين
- «الرهبنة»: ترهبن في دير السريان 1954 وتخلى عن اسم «نظير» لـ «أنطونيوس»
- البطريرك.. «40 سنة في خدمة الرب»: ثاني أطول البطاركة جلوسا على الكرسي المرقسي
- القمص بولس الأنبا بيشوي: لم يترك الورقة والقلم.. وكان يترفع عن الرد على الإساءة لشخصه
الصفحة الخامسة
- الصحفي والشاعر.. بدأ كاتبا في مجلة «مدارس الأحد» قبل الرهبنة وأسس مجلة «الكرازة» وحصل على عضوية نقابة الصحفيين عام 1966
- بابا العرب.. رفض زيارة القدس وكان أكثر الشخصيات زيارة للجبهة قبل حرب أكتوبر 1973
- الراعي.. كرس حياته لرعيته وقام بـ 104 رحلات رعوية للأقباط في المهجر
- الأنباء مرقس: أهم تعاليم البابا الراحل لأبنائه هو حب مصر وكيفية الدفاع عنها وقال إنها «جنة الرب»
الصفحة السادسة
- «دير الأنباء بيشوي».. اهتم بتعميره رهبانيا حينما أصبح بطريركا.. ودفن فيه جسده حسب وصيته في 2012
- الأنبا أرميا: خدمت مع البابا 17 عاما وكانت وصيته الدائمة لنا خدمة الأقباط
- مطران المنوفية: اصطحبني معه وجهز القلاية ورسمني راهبا في دير الأنبا بيشوي
الصفحة السابعة
- «الوطن» ترافق عشرات الطلاب في زيارة «مشروعات الإنتاج الحيواني»: تحرك ضخم لسد الفجوة الاستيرادية
- وزيرة البيئة: نعمل على صون المحميات الطبيعية بتعزيز الاستفادة الاقتصادية منها ودكج المجتمع المحلي
الصفحة الثامنة
- بداية التحدي.. «فيتوريا» يراهن على تحقيق الفوز أمام مالاوي.. و«ميكالي» يعدد مكاسب المنتخب الأولمبي بعد الفوز على ودية السودان
- الرحيل المنتظر.. الزمالك يسعى لإنهاء تعاقد «فيريرا» بالتراضي
- أخيرا.. إجازة في الأهلي.. «كولر» يطير إلى سويسرا.. الطبيب يؤكد جاهزية المصابين.. وقرار نهائي برحيل 3 لاعبين عن القلعة الحمراء
- إسبانيا تفتح أبوابها.. الرحيل عن ليفربول يطارد «صلاح».. وريال مدريد الأوفر حظا