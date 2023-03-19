اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي يوجه بزيادة إعفاء ضريبة الدخل إلى 36 ألف جنيه

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن امحلي والدولي.

وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

-«السيسي» يوجه بزيادة إعفاء ضريبة الدخل إلى 36 ألف جنيه

-الرئيس يتابع الموازنة الجديدة: إجراءات لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وخفض الدين العام وأعباء خدمته.. و5% معدل النمو المستهدف.. وتخصيص 496 مليار جنيه لمنظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية

-«النواب» يوافق على تعجيل صرف العلاوة الدورية وزيادة المعاشات من أبريل المقبل

-«المركزي» يمنح الأمهات حق فتح حسابات للأولاد القصر

-«اقتصادية القناة»: طرح مشروعات للشراكة من القطاع الخاص في البنية التحتية

-البابا شنودة.. معلم الأجيال يعيش فينا

-«الوطن» تحتفي بذكرى البطريرك الـ 117 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الصفحة الثانية

-«تحيا مصر» يطلق قوافل «أبواب الخير» في سوهاج لتوفير 200 طن أغذية و20 ألف قطعة ملابس

-«الري»: الانتهاء من تنفيذ أساسات الخرسانة لقناطر «بحر يوسف»

-«الصحة»: 1.6 مليون جراحة ضمن «إنهاء قوائم الانتظار»

-«الغرف السياحية»: حظر الشيشة بالمطاعم والكافيتريات خلال رمضان

-عادل اللبان يتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي المتحد

-«القاهرة»: 2600 منفذ ثابت ومتحرك لتوفير السلع بأسعار مخفضة

-بمناسبة عيد الأم.. «شبرا الخير» تكرم 25 من الأمهات العاملات

الصفحة الثالثة

-البابا شنودة.. معلم الأجيال يعيش فينا

-«الوطن» تحتفي برحلة البطريرك الـ 117 في الذكرى الـ 11 لوفاته وقبيل شهور من الاحتفال المئوي بميلاده

الصفحة الرابعة

- نظير جيد.. عاش يتيما وعرف بحبه للشعر والنكتة والصحافة.. ووقف في وجه المتطرفين

- «الرهبنة»: ترهبن في دير السريان 1954 وتخلى عن اسم «نظير» لـ «أنطونيوس»

- البطريرك.. «40 سنة في خدمة الرب»: ثاني أطول البطاركة جلوسا على الكرسي المرقسي

- القمص بولس الأنبا بيشوي: لم يترك الورقة والقلم.. وكان يترفع عن الرد على الإساءة لشخصه

الصفحة الخامسة

- الصحفي والشاعر.. بدأ كاتبا في مجلة «مدارس الأحد» قبل الرهبنة وأسس مجلة «الكرازة» وحصل على عضوية نقابة الصحفيين عام 1966

- بابا العرب.. رفض زيارة القدس وكان أكثر الشخصيات زيارة للجبهة قبل حرب أكتوبر 1973

- الراعي.. كرس حياته لرعيته وقام بـ 104 رحلات رعوية للأقباط في المهجر

- الأنباء مرقس: أهم تعاليم البابا الراحل لأبنائه هو حب مصر وكيفية الدفاع عنها وقال إنها «جنة الرب»

الصفحة السادسة

- «دير الأنباء بيشوي».. اهتم بتعميره رهبانيا حينما أصبح بطريركا.. ودفن فيه جسده حسب وصيته في 2012

- الأنبا أرميا: خدمت مع البابا 17 عاما وكانت وصيته الدائمة لنا خدمة الأقباط

- مطران المنوفية: اصطحبني معه وجهز القلاية ورسمني راهبا في دير الأنبا بيشوي

الصفحة السابعة

- «الوطن» ترافق عشرات الطلاب في زيارة «مشروعات الإنتاج الحيواني»: تحرك ضخم لسد الفجوة الاستيرادية

- وزيرة البيئة: نعمل على صون المحميات الطبيعية بتعزيز الاستفادة الاقتصادية منها ودكج المجتمع المحلي

الصفحة الثامنة

- بداية التحدي.. «فيتوريا» يراهن على تحقيق الفوز أمام مالاوي.. و«ميكالي» يعدد مكاسب المنتخب الأولمبي بعد الفوز على ودية السودان

- الرحيل المنتظر.. الزمالك يسعى لإنهاء تعاقد «فيريرا» بالتراضي

- أخيرا.. إجازة في الأهلي.. «كولر» يطير إلى سويسرا.. الطبيب يؤكد جاهزية المصابين.. وقرار نهائي برحيل 3 لاعبين عن القلعة الحمراء

- إسبانيا تفتح أبوابها.. الرحيل عن ليفربول يطارد «صلاح».. وريال مدريد الأوفر حظا