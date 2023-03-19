موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 4.. اعرف الأماكن وشروط التقديم

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح وحدات سكنية متنوعة المساحات بمشروع المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 4» لمتوسطي، وفوق متوسطي الدخل، جاهزة للتسليم الفوري.

شقق سكن كل المصريين 4

تقع الوحدات السكنية الجديدة التي تبدأ مساحاتها من 75 مترًا وتصل إلى 127 مترا في محافظات: «القاهرة، بني سويف، الشرقية، البحر الأحمر، البحيرة، ومحافظة دمياط».

وزارة الإسكان

أوضحت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يمكن الإطلاع على كراسة الشروط عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، بداية من الأربعاء المقبل الموافق 22 من مارس الجاري، على أن يكون التخصيص بأسبقية الحجز إلكترونيًا «أون لاين».

وأشارت إلى أنه ستكون الأولوية في حجز الوحدات، للعملاء المتقدمين سابقًا بإعلانات الصندوق بنفس المدن المطروحة بالإعلان الحالي، على ألا يكون المتقدم سحب مبلغ مقدم جدية الحجز السابق، كذلك حال عدم التخصيص أو الاستفادة بوحدة سكنية في الإعلانات السابقة من إعلانات الصندوق.

وتفتح وزارة الإسكان أبوابها، لاستقبال المواطنين الراغبين في الحجز وسداد مقدم جدية الحجز بداية من يوم 26 مارس الجاري، وحتى الخميس 23 من إبريل المقبل، ويتم فتح باب حجز الوحدات إلكترونيا خلال الفترة من الأحد 30 إبريل المقبل، وحتى الخميس 4 مايو المقبل.